Parádní zpráva pro českého brankáře. S Manchesterem United podepsal novou smlouvu

Český fotbalový brankář Matěj Kovář podepsal novou smlouvu s Manchesterem United. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant, který zatím působí v akademii dvacetinásobného anglického mistra a chytá za tým do 23 let, se slavnému klubu upsal na čtyři roky.

"Je to potvrzení toho, že v United naplňuji očekávání a snažím se plnit povinnosti na sto procent. Samozřejmě je to také povzbuzení do další práce, do každého dalšího tréninku," řekl Kovář pro svou zastupující agenturu Sport Invest.

Kovář, jenž je v nominaci české reprezentace do 20 let pro přípravné zápasy se Švýcarskem a Anglií, přišel na ostrovy loni v lednu ze Slovácka. S manchesterským celkem tehdy uzavřel kontrakt na dva a půl roku. Nyní United na klubovém webu informovali o tom, že si Kovář spolehlivými výkony vysloužil novou smlouvu.

"Ne každý dostane šanci být součástí špičkového anglického klubu a pro mě to byla jasná volba. Posunul jsem se lidsky i sportovně, naučil se jazyk. Samozřejmě to není cesta pro každého, ale to je o komunikaci mezi hráčem, klubem i agenturou. U mě se vše sešlo perfektně," uvedl mladý gólman.

Za mužstvo United do 23 let v tomto ročníku odchytal šest zápasů a v pěti z nich neinkasoval. "Je super, že se start sezony takhle podařil, ale je to jen začátek. Musím v těchto výkonech pokračovat. Čistá konta jsou fajn, ale mnohem víc mě těší výsledky týmu," konstatoval Kovář, který několikrát týdně trénuje i s A-týmem "Rudých ďáblů".

Snaží se na sobě každý den pracovat a dává si spíš dlouhodobé cíle. "V dohledné době bych si rád vyzkoušel mužský fotbal, standardní cestou je v Anglii hostování v nižších soutěžích. Nicméně to je ještě daleko a budeme to s klubem a Sport Investem řešit, až přijde správný čas," řekl talentovaný brankář.