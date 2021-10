Oslava buranství, zbabělosti a neférovosti. Řádění fans v Trnavě viděl i Gáborík

Bitky a řádění fotbalových fanoušků při zápase slovenské ligy mezi Trnavou a Slovanem Bratislava sledoval z tribun i bývalý hokejový šampion Marián Gáborík. A ve svém vyjádření na Instagramu se do ultras obou klubů pořádně opřel.

"Hrály proti sobě dva nejlepší týmy, měla to být oslava fotbalu. Místo toho to byla oslava buranství, zbabělosti a totální neférovosti," uvedl devětatřicetiletý bývalý hokejista. "Po dlouhé době zase máme sportovní akce i s fanoušky. Máme si je užívat a radovat se z toho. A namísto toho se stávají takové věci. Je to hnůj. Velmi smutné," prohlásil Gáborík.

O osudu zápasu, který byl v neděli ukončen po pouhých 15 minutách se rozhodne v nejbližších dnech. Slovenská média i politici navíc volají po co nejpřísnějších trestech pro výtržníky.

Podle slovenského zákona za veřejný pořádek na stadionech odpovídá organizátor. V případě, že situaci nezvládne, požádá policii o pomoc. K tomu došlo i během zmíněného utkání, kdy policejní těžkooděnci zasahovali na stadionu a vyklidili sektor hostujících příznivců. Policie informovala, že při zákroku utrpělo zranění šest osob, z nichž tři byly s poraněním hlavy převezeny do nemocnice.

Násilnosti na stadionu policie vyšetřuje jako výtržnictví. Informovala, že od pořadatele si vyžádala kamerové záznamy a pomoc při určení totožnosti osob. Ještě před začátkem samotného zápasu policisté uložili za přestupky pokutu shodně ve výši 200 eur (přes 5000 Kč) dvěma fanouškům Slovanu Bratislava, jejich dalšího kolegu zase podezírají z házení pyrotechniky do davu.