Opora Chelsea v potížích. Fotbalistu zatkli ve čtyři ráno po konfliktu s modelkou

Mladý anglický fotbalový reprezentant Callum Hudson-Odoi z Chelsea byl v neděli nad ránem zatčen ve svém bytě po konfliktu se ženou.

Podle deníku The Sun si tam devatenáctiletý útočník pozval modelku, s níž se seznámil v online prostředí. Nejprve flirtovali pomocí zpráv, mladá žena pak poslala fotbalistovi několik svých vyzývavých fotografií a on ji následně požádal, aby ho "navštívila ve spodním prádle". Měl pro ni dokonce poslat auto, které ji přivezlo přes celou metropoli do jeho bytu v západním Londýně.

Policie uvedla, že byla zavolána na místo před čtvrtou hodinou ranní společně s lékaři kvůli ženě, "jíž nebylo dobře". Žena byla převezena do nemocnice, muž, podle deníku Hudson-Odoi, byl zatčen.

Hudson-Odoi, jenž byl v březnu pozitivně testován na koronavirus, v přerušené sezoně odehrál za Chelsea 17 ligových zápasů. Třikrát už nastoupil za seniorskou anglickou reprezentaci, poprvé si zahrál jako osmnáctiletý loni v březnu v kvalifikačním utkání o ME proti Česku ve Wembley (5:0). Stal se tak nejmladším anglickým debutantem v soutěžním utkání v historii.

Útočník Chelsea není první hvězdou Premier League, která porušila opatření přijatá proti šíření koronaviru. Obránce Manchesteru City Kyle Walker a jeho kamarád si pozvali v dubnu domů dvě prostitutky, kterým zaplatili 2200 liber (téměř 70.000 korun) a strávili s nimi noc.

"Chápu, že jako profesionální fotbalista mám jít příkladem. Proto se chci omluvit rodině, přátelům, klubu i fanouškům, že jsem je zklamal," kál se pak Walker.

Moise Kean, dvacetiletý italský útočník Evertonu, o tři týdny později doma uspořádal večírek s přáteli. Záběry pak zveřejnil na sociálních sítích.