Od pokusů o sebevraždu k slzám štěstí. První transgender fotbalistka je z Argentiny

Mara Gómezová se stala první transgender ženou hrající fotbal na profesionální úrovni. Po svém prvním ligovém utkání za tým Villa San Carlos se jen ztěžka bránila slzám.

Po porážce 1:7 ve svém debutovém utkání se třiadvacetiletá Argentinka svěřovala s hlubokými emocemi.

"Fotbal pro mě byl vždycky terapíí, nikdy jsem ani nesnila o tom, že si zahraju v první lize," vyprávěla Gómezová.

"Pár let zpátky bylo nemyslitelné o tom mluvit, ale teď se otevírají nové cesty. Je to obrovský úspěch. Jsem absolutně vděčná svému klubu, spoluhráčkám a trenérům zato, že mi otevřeli dveře a respektovali mě hned od začátku," dodala dojatá fotbalistka.

Zároveň přiznala velké psychické problémy, jež provázely její proměnu z muže na ženu. Prala se s diskriminací a vyloučením ze společnosti. Několikrát se pokusila o sebevraždu.

"Nebylo to kouzlo, nebyl to dar, nebylo to lehké. Byl to život plný boje, utrpení a smutku. Byl to život na hraně smrti a zlomeného srdce. Musela jsem překonat řadu překážek. Pro mě teď všechno začíná. Dnes mohu dýchat, dnes se má duše vrátila do mého těla," napsala po utkání na Instagram.

Fotbal jí prý zachránil život. "Přišel do mého života, když jsem ho nejvíc potřebovala. Zjistila jsem, že by mohl být mým stylem života," dodala.

Čekání na její první ostrý start bylo dlouhé. Kontrakt s prvoligovým klubem sice podepsala už v úvodu roku, sezona ale byla brzy přerušena kvůli pandemii koronaviru.

Loni hrála Gómezová nižší ligu za Las Malvinas, jít vzhůru mohla až poté, co argentinská asociace potvrdila její přijatelně nízkou hladinu testosteronu v krvi.

Respektu se po svém premiérovém utkání dočkala i ze strany soupeřek z týmu Lanus. Ty jí věnovaly pamatáčení dres a také jí gratulovaly prostřednictvím tweetu: "Oslavujeme tento obrovský krok na cestě k rozšiřování práv."