Everton dotáhl vysněný přestup, koupil mladíka z Juventusu. Posílila i Barcelona

před 20 minutami

Necelý týden před startem sezony získal Everton pátou letní posilu. Fotbalový klub z Liverpoolu koupil za 27,5 milionu eur (708 milionů korun) devatenáctiletého útočníka Moisea Keana z Juventusu Turín. Smlouvu s ním podepsal na pět let.

Kean je odchovancem Juventusu a za A-tým debutoval v Serii A v 16 letech. V minulé sezoně vstřelil šest branek a slavil s turínským celkem opět titul. Loni debutoval v italské seniorské reprezentaci, letos při dvou startech v evropské kvalifikaci vždy skóroval.

Everton skončil v minulém ročníku Premier League osmý, ten nový zahájí v sobotu.

Barcelona přivedla obránce

Barcelona se domluvila s Betisem Sevilla na přestupu levého obránce Juniora Firpa. Katalánský celek za dvaadvacetiletého španělského fotbalistu zaplatí až 30 milionů eur (asi 723 milionů korun) a podepíše se ním pětiletou smlouvu, jejíž součástí bude i výstupní klauzule ve výši 200 milionů.

Barcelona si Firpa vyhlédla mimo jiné po listopadovém utkání na Nou Campu, ve kterém rodák z Dominikánské republiky pomohl jednou brankou Betisu k výhře 4:3 a přispěl k jediné domácí porážce katalánského celku ve španělské lize. Barcelona za Firpa zaplatí 18 milionů eur a dalších 12 milionů v případných bonusech.

Firpo, který žije ve Španělsku od šesti let, nedávno s reprezentací do 21 let získal titul mistrů Evropy. Za první tým Betisu nastupuje od loňska a v uplynulé sezoně za sevillský celek odehrál v nejvyšší soutěži 24 zápasů a dal tři branky.