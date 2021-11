Obránce Schalke fingoval vlastní smrt, aby dostal peníze z pojistky. Teď jde za mříže

Bývalý obránce Schalke Hiannick Kamba si odsedí téměř čtyři léta kvůli vlastní fingované smrti. Někdejší fotbalista se hájil tím, že byl unesen a nemohl dát světu vědět, že je naživu. Podle německého soudu ovšem nebyla jeho obhajoba věrohodná.

Pětatřicetiletého Kambu a jeho o šest let starší manželku zmiňovanou v soudním spise jako Christinu von G. poslal německý soud na tři roky a deset měsíců za mříže kvůli pojistnému podvodu.

Kamba předstíral vlastní smrt, aby jeho rodině pojišťovna vyplatila životní pojistku uzavřenou na více než milion eur. V roce 2016 odcestoval do rodného Konga, kde měl zemřít při dopravní nehodě. O údajné nešťastné události tehdy informovala německá média a fanoušci truchlili.

Okolnosti nehody byly už tehdy poměrně podezřelé. Na výlet do konžského vnitrozemí se měl vydat bez dokladů, peněz i mobilního telefonu.

Krátce po domnělé smrti Kamby se jeho manželka snažila uplatnit nárok na jeho životní pojistku, přičemž měla k dispozici Kambův úmrtní list z Konga. Snažila se z pojišťovny získat přes čtyři miliony eur.

Christina získala jen část pojistné částky plus přibližně 100 tisíc eur (více než 2,5 milionu korun) kompenzací od chemické společnosti Evonik, kde Kamba před svou údajnou havárií v roce 2016 pracoval.

O dva roky později se už hlásil na německé ambasádě v konžské Kinshase a chtěl situaci vysvětlit, aby se mohl vrátit do Evropy.

Kamba se pokusil o pojistný podvod, který by mu býval byl prošel, kdyby jeho tvář neznali fanoušci a novináři v Gelsenkirchenu, domovském městě německého Schalke 04. Během vyšetřování bývalý krajní obránce uvedl, že je nevinný a svou smrt nefingoval. "Po příjezdu do Konga mě unesli, zavlekli do neznámé vesnice, kde jsem byl bez peněz," vyprávěl svou verzi příběhu.

Výsledkem této příhody mělo být, že se nemohl spojit se zbytkem světa ani svými nejbližšími a rozšířily se zvěsti o tom, že zemřel. Dokonce uvedl, že jej unesly jeho manželka s matkou a sebraly mu doklady, aby mohly žádat o vyplacení pojistného.

Podle žalobce nebyla výpověď Kamby příliš věrohodná a i soud jej shledal dostatečně inteligentním, aby dokázal najít způsob, jak kontaktovat své blízké poté, co byl unesen. Později se Kamba vrátil do Německa a začal opět pracovat v chemickém závodě.