Liverpool spoléhá na Gerrarda i Čechy. O titulu může rozhodnout historické play off

Víkendové zaváhání Liverpoolu s Tottenhamem podle mnohých rozhodlo o titulu pro Manchester City v anglické fotbalové lize. Tým Pepa Guardioly vede před Reds o tři body a do konce Premier League zbývají už jen tři kola.

Po těžkých ligových utkáních a postupu do finále Ligy mistrů klopýtl Liverpool před vlastními fanoušky v sobotním duelu s Tottenhamem. Tým Antonia Conteho dokázal domácí pořádně potrápit a vydřít na Anfieldu výsledek 1:1. Výsledný bod za remízu přesto může mít pro Reds cenu zlata. Cesta k titulu totiž může vést i přes play off.

Prorok Redknapp

Dost možná rozhodující ztrátu předpověděl takřka před měsícem Jamie Redknapp. "Podle mě Tottenham může být pro Liverpool velký problém," řekl v hodnocení pro Daily Mail bývalý hráč obou týmů. Tehdy před sebou Reds měli ještě Manchester United, Everton a Newcastle.

Liverpool prošel všemi nástrahami a stále naháněl Citizens. V tabulce se za týmem z Etihad Stadium držel jen o bod. Až do soboty, kdy ztratil právě s Tottenhamem. Reds dokázali jen remizovat, když bod zajistil domácím vyrovnávající Luis Díaz v 74. minutě.

City může zastavit obrovská marodka a obtížní soupeři. Tři kola před koncem řeší Pep Guardiola, jak postavit obranu bez dlouhodobých opor. Dvakrát Citizens jedou ven a tým čekají náročné zápasy na stadionech Wolves a West Hamu.

Promluvit tak do boje o titul mohou nakonec i Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem už o víkendu, kdy se City v Londýně představí.

Marodka City

Problém má Manchester hlavně v obraně, kde mu budou do konce sezony chybět Ruben Dias, John Stones i Kyle Walker. Proti Wolves navíc bude chybět i Nathan Ake. Guardiola se už nechal slyšet, že do obrany klidně postaví ofenzivního rychlíka Phila Fodena. Hlavně když bude mít s kým hrát.

Příznivci Reds nyní spoléhají na klubovou legendu Stevena Gerrarda. Ten trénuje Aston Villu, která přijede na Etihad Stadium v posledním kole, zatímco Liverpool bude hrát souběžně doma s Wolves.

City sice neztratilo s Aston Villou v posledních osmi zápasech ani bod, ale Gerrardovi se podařilo tým po svém příchodu pozvednout, v posledních dvou zápasech navíc dvakrát vyhrál a může se opřít o Philippeho Coutinha, hosta z Barcelony. Trenér a dva klíčoví hráči navíc budou mít speciální motivaci Manchester obrat o body.

Kromě Gerrarda mají vztah k Liverpoolu také útočník Danny Ings a právě záložník Coutinho, kteří v jeho dresu nastartovali své kariéry.

Historické play off

Nastat tak může kuriózní situace. Pokud City v některém ze zápasů prohraje a zároveň zvládne Liverpool své zbývající mače, může o vítězi Premier League dle aktuálních pravidel rozhodnout play off.

Za splnění opravdu specifických podmínek by mohla nastat dokonalá shoda. Pokud by Liverpool i Manchester City měly po odehrání sezony stejný počet bodů, rozhoduje o vítězi v tomto pořadí: rozdíl skóre, vstřelené branky, vzájemná utkání a případně počet gólů hostujícího týmu ve vzájemných setkáních.

Manchester City je nyní ve vstřelených brankách lepší o dva góly (89:87) a v inkasovaných také o dva (21:23). V případě, že by ovšem zaváhal, by se mohl Liverpool s City vyrovnat a rozhodovala by vzájemná utkání, upozorňuje Manchester Evening News. Jenže vzájemné duely v obou případech skončily remízou 2:2.

Podle pravidel Premier League by tak rozhodlo play off. "Pokud o pořadí nerozhodnou tyto parametry, odehrají týmy play off na neutrálním hřišti. Formát, čas a místo utkání určí řídící orgán ligy," uvádějí oficiální pravidla. Takové play off by bylo historickým momentem, dosud k takovému dramatu nedošlo.

První krok bude muset Liverpool udělat už dnes. Potřebuje zvládnout večerní utkání s Aston Villou. I tak ovšem musí doufat v zaváhání City.