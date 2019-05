O Pavlenku se zajímá Juventus. Český gólman Werderu Brémy v bundeslize zářil

před 2 hodinami

Brankář Jiří Pavlenka by mohl přestoupit z Brém do Juventusu. O zájmu italského mistra o sedmadvacetiletého českého fotbalového reprezentanta, který loni v létě s Werderem prodloužil smlouvu až do roku 2021, informoval německý deník Bild.

"Jiří má za sebou skvělou sezonu, ve které potvrdil vynikající první rok v našem klubu. Takže je jen logické, že se o něj zajímají jiné kluby," řekl Bildu sportovní ředitel Brém Frank Baumann. "Ale o zájmu Juventusu nic nevíme, takže jsme v klidu, protože Jiří je u nás spokojený," dodal. Pavlenka přišel do Werderu před dvěma lety za tři miliony eur z pražské Slavie. V uplynulém ročníku bývalý hráč Ostravy odchytal za Brémy 39 zápasů, inkasoval 55 branek a v německé lize s týmem obsadil osmé místo. V české reprezentaci má Pavlenka na kontě zatím deset zápasů.

autoři: Sport, ČTK | před 2 hodinami