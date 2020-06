Nezkrotný živel má opět problém, řídil opilý. Potřebuje pomoc, prohlásil o něm Guľa

Platil za obrovský talent, už v šestnácti kopal první ligu. Jenže Lukáše Čmelíka sráží problémy mimo hřiště. Nejnovější si slovenský fotbalista nadělal minulý týden, když ho brzy ráno zastavila policejní hlídka a zjistila, že řídí pod vlivem alkoholu.

"Ten kluk potřebuje pomoc. Jeho životospráva je na totální hraně, možná spíš za ní," prohlásil už před lety o Čmelíkovi trenér Adrián Guľa.

Kouč, který teď oslňuje parádním fotbalem s Plzní, vedl Čmelíka v Žilině. V jejím dresu naskočil do nejvyšší soutěže už v šestnácti letech a platil za jeden z největších slovenských talentů.

Ale už tehdy si neuměl odpustit i jiné radovánky, noci trávil na diskotékách. "Neumí sloučit soukromý život s dráhou profesionálního fotbalisty. Jsem trpělivý člověk, dal jsem mu sedm nebo osm šancí. Zdá se mi ale, že u něho jde o neměnný stav," připomněl tehdejší Guľova slova slovenský server sme.sk.

V říjnu 2015 ho nakonec přeřadil do B - mužstva. "Chci pracovat jen s takovými hráči, kteří to přijmou a budou dost inteligentní na to, aby pochopili, že na sobě musí neustále pracovat. Platí to pro všechny včetně Čmelíka," vysvětloval Guľa v rozhovoru pro deník Šport.

Nebyl jediný, kdo nad mládežnickým reprezentantem, účastníkem mistrovství světa do 17 let, postupem času zlomil hůl. Chvíli to vypadalo, že sám Čmelík si uvědomuje, že hazarduje s kariérou.

"Jako jsem hrál naplno na trávníku, tak jsem naplno žil i mimo něj," uznával před čtyřmi lety v rozhovoru pro deník Sme. "Poučil jsem se ze své nerozvážnosti, nerad bych promrhal svůj talent," sliboval nápravu.

Nový život zkoušel nastartovat ve švýcarském Sionu i polských Gliwicích, v roce 2017 se vrátil na Slovensko a přestoupil do Dunajské Stredy. Jenže už o rok později ho kouč Marco Rossi postavil mimo tým, když spoluhráči zlomil na tréninku nohu.

"Nebylo to jen kvůli tomu zranění spoluhráče, proč jsem ho vyřadil z kádru. Ten okamžik byl pouze vyvrcholením všeho, co se dělo během sezony," vyprávěl Rossi deníku Šport. "Takového hráče jsem ve své kariéře ještě nezažil," ulevil si protřelý italský expert, současný trenér maďarské reprezentace.

Čmelík začal hrát zase až pod jeho nástupcem Peterem Hyballou. A nový kouč Bernd Stock, pro změnu bývalý trenér maďarského národního týmu, jenž se Dunajské Stredy ujal minulý týden, musí hned řešit potíže se Čmelíkem.

Podle parameter.sk totiž fotbalistu, který v dubnu oslavil 24. narozeniny, zastavila v pátek ráno v Dunajské Stredě policie, když řídil své BMW. První zkouška na alkohol podle informací serveru odhalila v jeho krvi alkohol, totéž měl potvrdit i následný opakovaný test, s hodnotou zhruba 1,5 promile…