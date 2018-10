Neymarovi hrozí šest let vězení. Viní ho z korupce a podvodu při přestupu do Barcy

před 4 hodinami

Madrid - Až šest let vězení hrozí fotbalové hvězdě Neymarovi v soudním procesu za korupci a podvod při jeho přestupu do Barcelony v roce 2013. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na zprávu španělského soudce, který má případ na starosti. Termín procesu dosud nebyl stanoven.

U soudu se mají zodpovídat také Neymarův otec, předseda Barcelony Josep Maria Bartomeu i jeho předchůdce Sandro Rosell a někdejší šéf FC Santos Odilio Rodrigues Filho.

Neymar, který je od loňska hráčem Paris St. Germain, přestoupil do Barcelony ze Santosu oficiálně za 57 milionů eur. Později ale vyšlo najevo, že za něj katalánský klub zaplatil téměř 83 milionů.

Aféru odstartovala brazilská investiční společnost DIS, která vlastnila 40 procent přestupových práv na Neymara. Tvrdí, že po transferu dostala méně peněz, než měla, neboť Barcelona při zveřejnění přestupové částky lhala.