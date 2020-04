Snoubenka rozčtvrceného novináře vyzývá Anglii k zásahu. Newcastle kupují Saúdové

Tradiční, ale v posledních letech neúspěšný anglický fotbalový klub Newcastle United touží po velkých penězích. Po rychlém výstřelu mezi světovou smetánku, podobném, jaký před dvanácti lety zažil Manchester City, dnes jeden z nejbohatších klubů světa. Kvůli možnému prodeji saúdskoarabským majitelům ale čelí drtivé kritice.

Od současného majitele Newcastlu Mikea Ashleyho chce osmdesátiprocentní podíl v klubu za 300 milionů liber odkoupit veřejný investiční fond Saúdské Arábie. Ten přitom spravuje korunní princ Muhammad bin Salmán.

Panují důvodné obavy, že chce převzetím fotbalového klubu zakrýt nedodržování lidských práv. Třaskavým tématem je také vražda opozičního novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v říjnu 2018.

Princ Bin Salmán byl obviněn, že uškrcení a následné rozčtvrcení svého velkého kritika přímo nařídil, což Rijád vytrvale odmítá.

Britské autority nyní oslovila snoubenka Chášukdžího a vyzvala je, aby případnou transakci stůj co stůj zastavily. Pokud se uskuteční, bude podle ní obrovskou skvrnou na reputaci Velké Británie i samotné Premier League.

"Úřady i liga by neměly umožnit někomu, jako je Bin Salmán, zapojit se do sportu ve Vellké Británii. OSN i CIA dospěly k závěru, že právě on nařídil Džamálovu vraždu. Důrazně žádám instituce, aby zasáhly a zastavily převzetí Newcastlu United," prohlásila Hatice Cengizová.

Přesto je prý dohoda na spadnutí, hotová by měla být do konce dubna. A kýžená intervence stále nepřichází. Vláda podle všeho nebude chtít do obchodu vstupovat a nechá rozhodnout anglickou nejvyšší fotbalovou soutěž.

Ta se teď ocitá pod tlakem. Výkonný ředitel Premier League Richard Masters dostal dopis od ředitelky britské pobočky Amnesty International Kate Allenové.

"Dokud zůstanou otázky ohledně dodržování lidských práv Saúdy nezodpovězeny, Premier League se vystavuje riziku, že snadno naletí těm, kteří chtějí využít její půvab a prestiž, aby zakryli činy, které jsou vysoce nemorální a jsou v rozporu s mezinárodním právem a hodnotami Premier League a celosvětovou fotbalovou komunitou," napsala.

Striktně proti převzetí se postavila i katarská televizní společnost beIN Sports, která vlastní práva na Premier League pro Blízký východ a severní Afriku. U ní ale nejde o etickou stránku věci, jako spíše o byznys. Saúdská Arábie totiž anglickou ligu vysílá pirátsky. "Tamní stanice beoutQ přenáší ilegálně zápasy, za které my draze platíme," zněl hlavní argument.

Fanoušci Newcastlu zatím reagovali spíše nadšeně. Saúdské petrodolary berou většinou jako cestu z marastu, v němž se hrdý klub v posledních letech nachází.

Od pátého místa, které v Premier League "Straky" vybojovaly, už uplynulo osm let a současný majitel, britský miliardář Mike Ashley je pro příznivce severoanglického klubu obzvláště neoblíbenou postavou.

Postoj fanoušků ignorující jakékoli morální aspekty transakce nejlépe shrnují výroky Faustina Asprilly, někdejší kolumbijské hvězdy "Magpies":

"Chci, aby z Newcastlu byl klub jako City nebo Paris Saint-Germain. Doufám, že budeme moci pořizovat nejlepší hráče a bojovat o trofeje v Premier League i v Evropě."

V kuloárech už se spekuluje o posilách. Na trenérském postu bývalý trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino, v útoku uruguajský sniper Edinson Cavani.