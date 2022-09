Co zase vyvede? Nevyzpytatelný Núňez se musí v derby držet, Klopp provokace nečeká

Liverpool vypočítává na startu nové sezony Premier League absence. Nabitý program ovšem týmu Jürgena Kloppa nedává čas čekat na návrat zraněných hráčů. V sobotním městském derby s Evertonem ovšem může po konci trestu povolat Darwina Núňeze.

Třiadvacetiletý útočník vlétl do anglické ligy skvěle. Do prvního zápasu sezony vlétl z lavičky, po necelé čtvrthodině na hřišti Fulhamu srovnal a následně přihrál na gól Salahovi. Byla to do značné míry jeho zásluha, že nepříliš dobře rozehraný zápas dovedli Reds alespoň k remíze 2:2.

Núňeze chválil vrchovatě i trenér Klopp a hned v dalším zápase proti Crystal Palace mu dal šanci rovnou v základní sestavě.

Jenže proti Eagles vyšel uruguayský útočník gólově naprázdno a ani ne po hodině musel ze hřiště, když hlavičkou prudce srazil k zemi obránce Joachima Andersena. Následoval trest na tři zápasy.

Ten už vypršel a Núňez se může vrátit v sobotu právě do vyhroceného Merseyside derby s Evertonem. Pokud nastoupí, bude jej pravděpodobně bránit obránce James Tarkowski, který se na duel s letní posilou Liverpoolu těší.

"Nebudu rozhodně chodit okolo jako jeho nejlepší kamarád, dávat si s ním placáky," vzkázal už před zápasem Tarkowski. "Očekávám, že bude nabuzený. V takovém zápase se musíte kontrolovat a to platí i pro nás," narážel obránce Evertonu na vznětlivou povahu Núňeze.

Ta mu uškodila právě v soubojích s Andersenem, kdy neunesl provokace a po jednom postrčení následovala reakce za třízápasový trest. Tentokrát provokace Klopp neočekává.

"Tarkowski a Coady nejsou známí tím, že by během hry nějak moc mluvili. Darwin by stejně většině nerozuměl, i když v těchto věcech nemusíte být moc kreativní," nadlehčil před duelem téma Klopp.

Pro Liverpool půjde o prestižní duel s městským rivalem, ale především také o body. V tabulce je na šestém místě o sedm bodů za Arsenalem a pět za Manchesterem City. Každá další ztráta na startu sezony by mohla být pro titulové ambice drtivá.

Klopp bude mít těžké rozhodování. Po trestu se mu vrací odpočatý Núňez, ale v mezičase se rozstřílela dlouholetá opora týmu Roberto Firmino. Dvakrát se trefil proti Bournemouthu (9:0), jednou proti Newcastlu, přidal tři asistence.

Reds se před utkáním musí vyrovnávat s absencemi. Chybí jeden z loňských tahounů útoku Diogo Jota a zdecimovaná je záložní řada. Dlouhodobé zranění postihlo do nedávna neúnavného kapitána Jordana Hendersona, k dispozici není Thiago Alcantara, Naby Keita i Alex Oxlade-Chamberlain.

Ve středové řadě tak vypomáhá James Milner, který se v téměř 37 letech může stát historicky nejstarším střelcem Liverpoolu ve vzájemných zápasech s Evertonem. Utkání začíná ve 13:30.