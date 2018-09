Nevídaný experiment. Francouzský klub řídí fanoušci, rozhodují o taktice i střídání

před 1 hodinou

Příznivci AG Caen mohou ovlivňovat průběh zápasu živě prostřednictvím mobilní aplikace.

Paříž/Praha - Byl by to jen tuctový fotbalový zápas šesté nejvyšší francouzské soutěže. Jenže dnešní duel mezi Avant-Garde Caen a SU Dives-Cabourg bude v mnohém převratný. Jeho průběh totiž budou živě ovlivňovat fanoušci prostřednictvím mobilní aplikace!

Klub Avant-Garde Caen je opravdu hodný svého jména, tedy avantgardní. Zavádí něco dosud nevídaného - mužstvo nebude trénovat jeden trenér, ale stovky virtuálních koučů z řad fanoušků přes aplikaci United Managers. Stejnojmenný startup je totiž partnerem klubu, vznik aplikace financovala i státní investiční banka Bpifrance a normandská agentura pro regionální rozvoj.

"Tým stoprocentně řízený svými fanoušky. Zdá se to být šílené, ale my se rozhodli, že do toho půjdeme," uvedl spoluzakladatel startupu Frédéric Gauquelin, podle něhož vývoj aplikace trval dva roky.

Každý registrovaný uživatel může přes aplikaci rozhodovat o tom, kteří hráči vyběhnou v základní sestavě, kdo má být náhradníkem i o systému hry. Fanoušci se mohou zapojit klidně i v průběhu zápasu. Příslušný algoritmus názory příznivců vyhodnotí a tlumočí trenérovi.

Uživatelům aplikace mají v rozhodování pomoci kvanta informací od společnosti Opta Pro, která se věnuje analýze sportovních dat a podle Gauquelina je v tomto oboru světovou jedničkou. "K dispozici jsou statistiky o každém hráči, videa z tréninků, shrnutí utkání a mnohé další," vysvětluje Gauquelin. Aplikace je podle něj něco jako slavný počítačový Football Manager, ale tentokrát doopravdy.

Projekt má ale i své odpůrce, a to přímo z řad konkurenčních klubů z Championnat de Régional 1 de Normandie. Devět z jedenácti klubů se kvůli tomu obrátilo na vedení ligy.

Vadí jim například, že poslední slovo nebude mít trenér, který tak prý bude v podstatě k ničemu. Kouč caenského celku Julien Le Pen se však brání, že většina práce stejně bude na něm. S aplikací prý bude jen trochu žít v nejistotě, neboť systém hry se může měnit doslova z hodiny na hodinu.

Nejtěžší podle něj bude vysvětlit hráčům rozhodnutí, která nejsou jeho. "Mám ale právo veta pro případ, že by rozhodnutí uživatelů aplikace bylo úplně mimo nebo kdyby se aplikace stala terčem hackerského útoku," uvedl Le Pen.

Potíže byly také s vysílacími právy, protože aplikace chtěla vysílat přímé přenosy ze zápasů klubu, to jí ale vedení Ligue de Football de Normandie nakonec zakázalo.

Podívejte se na videoupoutávku na projekt AG Caen: