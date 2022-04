Neuvěřitelný smolař. Angličan zaplatil majlant, aby syn viděl Ronalda. Zatím zbytečně

Pro splnění synova snu udělá všechno, i když už to poněkud začíná lézt do peněz. Dvanáctiletý Zac Broome moc touží po tom, aby na vlastní oči viděl v akci fotbalový idol Cristiana Ronalda. A přestože se jeho táta Chris snaží a už kvůli tomu utratil 3250 liber (v přepočtu skoro sto tisíc korun), zatím se to nepodařilo.

Tohle už je prostě nehorázná smůla. Už třikrát se vypravili třiačtyřicetiletý Angličan z městečka Yatton se svým synem na zápas Cristiana Ronalda, ani jednou však jeho kouzla na trávníku neviděli. Chris Broome se synem Zakem na manchesterském derby | Foto: internet Před dvěma lety vyrazili na utkání Juventusu Turín, jehož dres slavný fotbalista tehdy oblékal. Marně, Portugalec zrovna dostal volno a nehrál. 1550 liber přišlo vniveč. Letos v březnu vysolil Broome podobnou částku za lístky, ubytování, dopravu a další náklady v rámci cesty na manchesterské derby, to už Ronaldo působil v United. Zase to bylo zbytečné, pětinásobný vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa zmeškal bitvu o Manchester kvůli zranění. Minulý víkend už to mělo vyjít. Broome získal zdarma vstupenky na duel Premier League, v němž "Rudí ďáblové" hostili Leicester. Jenže Ronaldo ho zase zmeškal… "Bohužel, měl příznaky chřipky. Jinak by byl v základní sestavě a hrál, ale necítil se dobře a nemohl trénovat. Lékař přijel za ním domů ještě dnes ráno, ovšem nebylo to o nic lepší, takže bohužel nemůže hrát," říkal kouč United Ralf Rangnick před výkopem duelu s "Liškami", který nakonec skončil remízou 1:1. Broomeovi, jejichž story přinesl anglický deník The Sun, tak měli zase smůlu. "Slíbil jsem Zakovi, že ho vezmu, aby viděl hrát Ronalda. Takže prostě zařídím, aby se tak jednou stalo," nevzdává se Chris Broome. "Ale už to stojí dost peněz," uznává.