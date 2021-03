Nesmyslná kritika Coufala, Moyes brzdí frustraci. Souček dal první gól za Arsenal

Proti jednomu slavnému klubu ze severního Londýna dokázal West Ham v letošní sezoně spektakulárně dohnat třígólové manko. Proti tomu druhému stejný náskok ztratil. Kladiváři neskrývali zklamání a bolest po remíze s Arsenalem, David Moyes ale nabídl jiný pohled. Frustraci z výsledku 3:3 popsal jako dobrou zprávu.

"Cítíme, že jsme ztratili dva body, kluci jsou z toho hodně zničení. Na druhou stranu jsme ušli dlouhou cestu až do bodu, kdy jsme zklamaní z remízy proti takovému týmu, jakým je Arsenal," zvolil skotský manažer podobnou rétoriku jako před týdnem po utkání na Old Trafford.

Po špatném výkonu a jednogólové porážce s Manchesterem United naštval fanoušky, když naznačil, že by si příznivci měli vyrovnaných zápasů s giganty vážit v podstatě bez ohledu na výsledek. Sklidil kritiku.

Fans Kladivářů cítí jedinečnou šanci na umístění v první pětce a byli by neradi, kdyby ji zničil vlastní nedostatek sebedůvěry.

Tentokrát Moyesovi opatrnost a bázlivost vyčítat nemohli. Hammers nastoupili proti Arsenalu se čtyřmi ofenzivními hráči v sestavě a s velkou útočnou a kreativní chutí, která jim po deseti minutách zápasu spočítala neuvěřitelných 86 procent držení míče.

Pro West Ham nevídaná věc, o to překvapivější právě proti týmu vedenému Mikelem Artetou, což je premiant trenérské školy Pepa Guardioly.

Brzy přišly i góly. Jesse Lingard svůj halfvolej napálil do šibenice brány Bernda Lena, německý brankář navíc za dvě minuty poté propustil za svá záda nevýrazný pokus Jarroda Bowena po narychlo rozehraném trestném kopu. Půlhodinu hrůzy Kanonýrů pak uzavřel Tomáš Souček jemnou tečí hlavičky Michaela Antonia po skvělém centru Vladimíra Coufala.

"Měli jsme soupeře nadobro uspat a měli jsme pocit, že jsme to i udělali. Jenže místo toho jsme padali pořád víc a víc pod tlak Arsenalu. Podlehli jsme tomu," vyčítal si po utkání křídelník Bowen.

Moyes frustraci brzdil. "Arsenal ukázal svou sílu, my jsme zklamaní, ale ne natolik, abychom neměli dobrý pocit z věcí, které jsme udělali dobře. Bylo jich hodně a zase jsme ukázali, že se můžeme měřit s nejlepšími," podotkl.

Arsenal se dostal ke své hře, do poločasu přišlo snížení. Souček si připsal další gólovou teč, tentokrát při střele Alexandra Lacazetta. Ve druhé půli se držení míče výrazně otočilo ve prospěch Gunners, kteří nakonec zvládli srovnat. Na vlastní gól Craiga Dawsona navázal Lacazettův gólový hřebík deset minut před koncem.

"Coufal byl v první půli velkou hrozbou směrem dopředu, ale nechal Lacazetta vstřelit vyrovnávací branku," napsal v hodnocení českého krajního obránce večerník Evening Standard.

Z obdržené branky vinila Coufala i některá další ostrovní média, opakované záběry ale jasně demonstrují zaváhání středu kladivářské obrany, zejména Dawsona.

Coufal musel na zadní tyči krýt Gabriela Martinelliho, Lacazette si v poslední chvíli šikovně couvl právě do tohoto prostoru, Dawson jeho pohyb vůbec nezachytil a český obránce ve snaze na poslední chvíli zachránit situaci už k francouzskému útočníkovi doběhl pozdě.

Navzdory nešťastnému momentu sehrál osmadvacetiletý bek další vydařený zápas a v posledních týdnech znovu probuzeného střelce a kapitána Pierra-Emericka Aubameyanga nepustil takřka k ničemu.

"Těžký zápas pro Coufala, zvlášť poté, co dostal žlutou kartu. S Aubameyangem si ale poradil dobře," napsal v hodnocení Football.London.

V obou zmíněných listech dostal za svůj výkon známku číslo 6, jeho krajan Souček si vysloužil "sedmičky". "Dal gól, bohužel i vlastní. Jeho význam pro defenzivu byl opět značný. S postupem času ale jeho a Riceův vliv ve středu pole slábl," hodnotil Football.London.

"Výborně, Souček už pálí za Arsenal," objevily se vtípky mezi fanoušky Gunners na sociálních sítích. Český záložník je velkým příznivcem Kanonýrů už od dětství a o zájmu Arsenalu o jeho služby se v anglických médiích spekulovalo už v létě.

Nedávno šuškandu přiživil Chris Sutton, bývalý útočník a současný odborník BBC.

"Jestli by se fanouškům Arsenalu líbil Souček v jejich středu pole? No samozřejmě! David Moyes a West Ham mají momentálně lepší oko na posily než jakýkoli jiný klub v Premier League. A skauti Arsenalu spí, to je fakt," prohlásil Sutton.

Server The Boot Room ale zároveň vyjmenoval i další, ještě slavnější adresy, na které by se Souček v dlouhodobě nadstandardní formě hodil.

"Dokonce i Guardiola by mohl být v pokušení jej získat, skvěle by se mu hodil jako box-to-box záložník ke Kevinu de Bruynemu. A nezapomínejme, že Liverpool bude hledat náhradu za Wijnalduma. Souček by byl se svou pracovitostí, osobností, kvalitou a vášní ideální," zaznělo v textu.

Nicméně je stále jasnější, že kdo bude chtít Součka v létě získat, sáhne si pořádně hluboko do kapsy. Podle nejnovější aktualizace webu Transfermarkt patří Čech mezi deset cenově nejrychleji rostoucích hráčů Premier League. Už u něj svítí částka 40 milionů eur (více než miliarda korun).

Oproti poslednímu hodnocení stoupla i cena Vladimíra Coufala, ta se nyní pohybuje na úrovni 10 milionů eur, tedy přibližně 261 milionů korun.