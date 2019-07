Neskutečná paráda. Kane nadchl gólem do sítě Juventusu, trefil se z poloviny hřiště

před 25 minutami

Anglický fotbalový kanonýr Harry Kane uchvátil svět svým nejčerstvějším zářezem. V nedělním duelu proti Juventusu rozhodl o výhře Tottenhamu ve třetí minutě nastavení gólem z poloviny hřiště!

Italský šampion a anglický finalista posledního ročníku Ligy mistrů se utkali v Singapuru v rámci Champions Cupu. Za stavu 2:2 chyboval ve třetí minutě nastavení stoper Juventusu při rozehrávce, míč se odrazil k Harrymu Kaneovi, jenž ho z první poslal od půlící čáry za záda Wojciecha Szczesného.

"Asi jeden z nejhezčích gólů, co jsem kdy dal," uznal Kane v pozápasovém rozhovoru. "Byla to skvělá trefa. Od Harryho to bylo něco neuvěřitelného," kroutil hlavou Mauricio Pochettino, trenér vítězných Spurs. "Je to hráč, který má kapacitu předvádět to, co ukázal dneska," přidal kouč.

Champions Cup je turnaj, který se koná na třech kontinentech a jehož se účastní přední evropské kluby. Každý z nich sehraje tři duely. V dalších nedělních zápasech zdolal v USA mnichovský Bayern 3:1 Real Madrid a Arsenal porazil 3:0 Fiorentinu.