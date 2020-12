Nervózní kabina, omluvy fanouškům. Arsenal tápe a drahý Özil dál vysedává na tribuně

Strašidelnou sérii zápasů bez výhry se Arsenalu nedaří ukončit. Nevyšlo to ani na šestý pokus. V týdnu proti Southamptonu tým trenéra Mikela Artety vydoloval jen bod. Nálada fanoušků je směsicí hněvu a rezignované odevzdanosti, hráči připouštějí nervozitu. Ve zjitřené atmosféře okolo týmu se zdá, že londýnští fanoušci by na milost vzali i padoucha Mesuta Özila.

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Manchester City - Emirates Stadium, London, Britain - December 15, 2019 Arsenal's Mesut Ozil before the match REUTERS/Hanna | Foto: Reuters

Tým se pod velkým tlakem upíná k dnešnímu utkání s Evertonem, poslední pokus o zisk tří bodů opět nevyšel, i když oproti víkendové prohře s Burnley dokázal Arsenal proti Southamptonu získat aspoň bod. "Rozhodně si zasloužíte víc," vzkázal fanouškům po dalším zápase bez výhry Bukayo Saka.

You deserve more Arsenal fans 💔 pic.twitter.com/oWrcjchIZd — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) December 16, 2020

Střelecky se po šestizápasovém půstu prosadil spící kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang. S jeho setrváním na Emirates Stadium přitom Arteta svázal velkou část svých nadějí. "Je pro mě hodně důležité, že s námi zůstává," oddechl si v září. Podle části kritiků má ovšem nová, tříletá smlouva vliv na mdlé výkony gabonského útočníka. Vyčítají mu nedostatečnou motivaci.

"Snad ho gól proti Southamptonu trochu uvolní a uvidíme na něm změnu k lepšímu. Je to přesně to, co potřeboval," přeje si Arteta.

Frustrovaný Aubameyang po posledním zápase přiznal, že v týmu je po posledních výsledcích nervózní atmosféra. "Samozřejmě víme, že potřebujeme body, jsme nervózní. Z toho pramení chyby, které děláme, musíme se uklidnit," řekl.

Nejistá je i pozice osmatřicetiletého Artety. "Možná to není ten správný člověk pro Arsenal. Podle mě nemá dost zkušeností na to, aby řídil tak velký klub jako je Arsenal," pustil se do současného trenéra bývalý hráč klubu William Gallas. "Už při jeho nástupu jsem si říkal, že měli raději vzít Patricka Vieiru, který je rozhodně zkušenější," dodal.

Nečekaný spasitel?

Mezitím se vrátilo staré známé téma. Mesut Özil a Arsenal.

Německý záložník naposledy vyběhl na trávník v dresu Gunners v březnu, od té doby si už za A-tým nekopl. Na rozdíl od ostatních hráčů a zaměstnanců klubu nepřistoupil na snížení platu o 12,5 procenta po přerušení Premier League kvůli koronaviru.

I to byl pravděpodobně důvod, proč jej Arteta nezapsal na soupisku ani pro Premier League, ani pro Evropskou ligu.

Özil má ale smlouvu platnou až do léta 2021 a zatím ji hodlá dodržet. Pro Arsenal to znamená, že bude muset svému nejlépe placenému hráči i nadále muset vyplácet 350 000 liber (přes 10 milionů korun) týdně.

Řada fanoušků by tak raději viděla Özila zpět na hřišti. Kreativita totiž Arsenalu v útočné fázi chybí a Aubameyang i Willian jsou jinými typy hráčů než kreativní Özil.

Tyto prosby ovšem nebudou ani v zápase s Evertonem vyslyšeny a další soutěžní zápas tak dvaatřicetiletý záložník nejspíš odehraje až v novém působišti. V kontaktu je podle agenta Erkuta Soguta s Fenerbahce, před přesunem ale prvně nechá doběhnout současnou tučnou smlouvu.