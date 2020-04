Zasloužíte si plnou mzdu, vyzývá hráče Premier League bývalá hvězda

Bývalý kapitán Manchesteru United Roy Keane doporučil fotbalistům z bohatých klubů Premier League, aby ani v době koronavirové pandemie nesouhlasili se snížením platů. Sedminásobný mistr anglické ligy tvrdí, že on sám by si na mzdu sáhnout nenechal.

Profesionální fotbalová sezona v Anglii je přerušená od 13. března a některé kluby už poslaly část zaměstnanců na nucenou dovolenou. V několika týmech hráči akceptovali odložení výplat a v Arsenalu fotbalisté a trenéři souhlasili se snížením mezd o 12,5 procenta.

"Dívám se na to nyní tak, i kvůli tomu, za jakých okolností jsem opouštěl Manchester United, že bych nepřijal snížení platu, kdybych byl v jednom z těch větších klubů," řekl televizi Sky Sports Keane, jenž po více než dvanácti letech odcházel v roce 2005 z Old Trafford po konfliktech s trenérem Alexem Fergusonem a vedením klubu.

"Vím, že teď na hráče tlačí, ale do toho, co uděláte se svými penězi, nikomu nic není. Vezměte si svou výplatu, a pokud chcete být velkorysí, tak do toho jděte. Ale myslím, že by hráči neměli být nuceni kluby, zvlášť těmi většími, aby si nechali snížit mzdu," uvedl osmačtyřicetiletý irský bouřlivák.

Keane dodal, že hráčský kontrakt je individuální záležitostí mezi fotbalistou a klubem a je nesmysl požadovat, aby všichni dělali totéž. Dodal, že když on vyjednával o kontraktu, bylo mu vždy ze strany klubu jasně dáno najevo, že jde především o byznys.

"Když přijdou kluby vlastněné lidmi s miliardovým majetkem za hráči a tvrdí, že mají potíže… ne ne, trvejte na dodržení podmínek smlouvy. Zapomeňte na nějaké snižování, protože tyhle kluby budou první, které vám řeknou, 'Tohle je byznys, hoši, takhle to chodí'," dodal někdejší tvrdý záložník a nyní trenér.