Nenávist? Ta červená karta nás naopak sblížila, říká Rooney o incidentu s Ronaldem

Ta scéna překvapila nejednoho fanouška. Cristiano Ronaldo vehementně požadoval červenou kartu pro Waynea Rooneyho, tehdejšího klubového spoluhráče. A uspěl. Anglický fotbalový útočník po letech na slavný incident zavzpomínal.

Došlo k tomu na mistrovství světa 2006 v Německu. Hrálo se vypjaté čtvrtfinále šampionátu, Portugalci i Angličané si s nabitými sestavami dělali čáku na účast mezi nejlepšími čtyřmi celky planety.

V 61. minutě se ofenzivní hvězda Albionu Wayne Rooney tlačil mezi Petitem a Ricardem Carvalhem, s nímž pak v souboji pokračoval. Stopera Portugalců povalil a ležícímu soupeři úmyslně šlápl kopačkou do rozkroku.

Sudí Horacio Elizondo zapískal, nařídil přímý kop a tím se pro něj zdála být věc vyřízena. Jenže k argentinskému rozhodčímu se přiřítil Cristiano Ronaldo a ráznými gesty se dožadoval Rooneyho vyloučení. Úspěšně. Elizondo vytáhl červenou kartu a Angličana vykázal do sprch (nutno podotknout, že oprávněně).

Červená karta Waynea Rooneyho:

It’s 13 years to the day since Wayne Rooney’s red card vs Portugal at the World Cup.



Was it a stamp? Or was Ronaldo being a winker?



The BBC pundits can’t decide...pic.twitter.com/E9CmBnOYv2 — Proper Football (@sid_lambert) July 1, 2019

Oslabený tým kolem Terryho, Lamparda a spol. pak nedokázal protivníka porazit, ukopal jen bezbrankový stav i v prodloužení a na penalty vypadl. Pro fanoušky Anglie se však nestal viníkem vyřazení nedisciplinovaný Rooney, jako tomu bylo na MS 1998 v případě Davida Beckhama a jeho vyloučení za nesmyslné oplácení v osmifinále s Argentinou.

Nepřítelem se měl stát Ronaldo. A tím spíš, že vymohl červenou kartu pro svého klubového spoluhráče z Manchesteru United. Málokdo si uměl představit nejen to, jak se bude portugalská ikona moci vrátit na Ostrovy, ale i to, jak bude moci dál sedět na Old Trafford ve stejné kabině s Rooneym.

"Ten zápas se vyvíjel dobře. Pak, ve druhé půli, přišla moje červená," vrátil se Rooney k osudovému duelu pro anglický list Sunday Times. "Byla to reakce na to, že pro nás rozhodčí neodpískal přímý kop. Byl to jasný faul, bývalý zadák Chelsea Ricardo Carvalho mě držel a tahal a ještě z druhé strany přiběhl Petit," vybavil se útočník Angličanů.

Pak přišla klíčová chyba. "Elizondo nic nedělal a já jsem položil nohu na Carvalha. Byl to jeden z těch momentů, kdy nepřemýšlíte," uznal Rooney. "Věděl jsem, že je to červená," doplnil.

Pokračování utkání sledoval v šatně na malé televizi. "Myslel jsem si: Když vyhrajeme, dostanu stop na semifinále i finále. Když prohrajeme, bude to moje vina," prozradil, co mu letělo hlavou. "Byl to nejhorší, nejdivnější pocit, co jsem ve fotbale zažil."

V šatně během zbytku zápasu držel v ruce telefon, na kterém mu okamžitě začaly pípat zprávy odsuzující Ronaldovo chování. "Jasně, když běžel k Elizondovi a požadoval pro mě červenou, odstrčil jsem ho. V tu chvíli jsem nemohl uvěřit tomu, co dělá," vylíčil Rooney.

Jenže s chladnější hlavou se jeho uvažování záhy změnilo. "Když jsem seděl v šatně, mohl jsem se uklidnit a přemýšlet. Vžil jsem se do Ronaldovy kůže. Udělal bych na jeho místě to samé? Nejspíš ano. Přemlouval bych rozhodčího, aby ho vyloučil? Kdyby si červenou zasloužil a nám to pomohlo k výhře - ano, bez debat. Udělal bych to taky," přiznal Rooney.

"Koneckonců, zkusil jsem tlačit na rozhodčího v první půli, aby mu dal žlutou za simulování. A nepřišlo mi na tom nic špatného. Takže jsem se uklidnil."

Z očí do očí hned v tunelu

Proto se okamžitě po skončení zápasu, který poslal Anglii domů, rozhodl, že si s Ronaldem všechno vyjasní. "Šel jsem k němu hned v tunelu ze hřiště. Cítil jsem, že je důležité, abych si s ním promluvil, dokud je všechno čerstvé a z očí do očí," popsal Rooney.

"Ronaldo se na mě podíval, jako kdyby se chtěl omlouvat. Řekl jsem mu, že s ním nemám žádný problém. Popřál jsem mu, ať si užije turnaj a hodně štěstí. A že se uvidíme za pár týdnů a zkusíme vyhrát ligový titul," prozradil útočník Albionu.

Tak jednoduché to ale nebylo. Mezi oběma hvězdami Rudých ďáblů zlá krev nebyla, pro ostrovní média byl jejich "střet" přesto soustem. "Snažila se to ždímat celé léto. Tvrdila, že spolu máme problém, i když jsme žádný neměli. V prvním zápase nové sezony jsme porazili 5:1 Fulham. Dal jsem dva góly, na jeden jsem mu nahrál a všechno se uklidnilo," oddechl si nyní 34letý forvard.

"V kabině jsme k sobě měli vždycky blízko. Vždycky jsme to byli my dva, kdo vymýšlel srandičky na trenéra a ostatní hráče. A to, co se stalo, nás sblížilo ještě víc," podotkl nejlepší střelec v historii anglické reprezentace i Manchesteru United.

"Následující tři roky byly pro naši souhru nejlepší a přinesly tři mistrovské tituly i triumf v Lize mistrů. Moje červená karta v Gelsenkirchenu to odstartovala," prohlásil Rooney.

Ronaldo se k incidentu z mistrovství světa vyjádřil už v roce 2018. "Média o nás vytvořila velké drama, které přitom nikdy neexistovalo. Jo, když jsem se po šampionátu vracel do Anglie, měl jsem obavy. Ale ne kvůli Rooneymu, ale vzhledem k anglickým fanouškům," popsal nejlepší fotbalista světa.

"Bylo to pro mě těžké období. Myslel jsem, že když se vrátím do Manchesteru, budou na mě bučet na všech stadionech. Ale mluvil jsem s Rooneym a on mě chápal . Moc mi pomohl. Řekl mi: Cristiano, to je minulost, pojďme se bavit o přítomnosti a pojďme spolu vyhrát trofeje," potvrdil nynější hráč Juventusu Turín.

Po Rooneyho boku strávil po šampionátu ještě zmiňované tři úspěšné roky, pak přestoupil do Realu Madrid.