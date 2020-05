„Zápasy duchů“ mají sledovat miliardy lidí. O víkendu startuje fotbalová bundesliga

V německém fotbalovém prostředí se v následujících týdnech bude jednat o nejskloňovanější slovo. Das Geisterspiel, zápasy duchů. Tak naši západní sousedi mluví o utkáních za zavřenými dveřmi. Řada vlivných osobností bundesligy v nich ale vidí příležitost, jak ligu v celosvětovém měřítku posunout o pár stupínků výš.

Po dvou měsících budou trávníky dusat kopačky profesionálních hráčů. Lewandowski, Götze, ale i třeba Schick už o víkendu znovu předvedou své umění. A v Německu se debatuje, co návrat fotbalu znamená. Pro jedny jde o náznak a naději, že se věci pomalu blíží k normálu, pro druhé o další důkaz, že peníze jsou v profesionálním sportu zase jednou na prvním místě.

Důležitost ekonomické stránky nezastírají ani kluboví funkcionáři, ani vedení soutěže a ani politici. Řada odvětví, nejen fotbal, se z politického hlediska během koronavirové krize smrskla na prostou ekonomickou stránku. Má dáti, dal.

"Je to skvělá zpráva, že začínáme. Tohle rozhodnutí ekonomicky zachrání řadu klubů v lize," optimisticky prohlašuje šéf německé ligy Christian Seifert.

Podle všeho nejde o plané strašení. Podle informací Deutsche Welle by v takovém případě zkrachovala až třetina klubů z první a druhé ligy. Německé spolkové vlády upozorňují, že takové dopady by měly značné dopady na zaměstnanost navázanou na kluby, které v především v první bundeslize fungují jako velké firmy se stovkami zaměstnanců.

Byznys by měly podobně jako v ostatních zemích postavit peníze za vysílací práva, jejichž tok se s přerušením soutěže zastavil. Se zastavením většiny ostatních domácích fotbalových soutěží i evropských pohárů by pak mohly přijít dokonce i větší příjmy.

S nadhledem sobě vlastním to komentoval boss Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, který vidí v brzkém startu po první vlně koronavirové epidemie v Německu velkou šanci. "Budeme první velká liga, ve které se bude hrát. Pokud se bude po světě jako jediná vysílat, budeme mít miliardy diváků," nadhodil.

"Je to reklama pro celou zemi, a také pro politiky, kteří svým konáním tak brzký start umožnili. Když jsem byl mladý, Made in Germany byla dobrá značka. V posledních letech to trochu opadlo a restart by mohl zase ukázat, že umíme věci zvládat," řekl čtyřiašedesátiletý funkcionář.

Německo má oproti české lize preciznější a detailnější scénář týkající se zápasů, chování hráčů i testování, ale i přední zástupci ligy připouštějí, že po celý zbytek sezony budou vlastně ve "zkušební době", jak to nazval Seifert.

Návrat fotbalu bohužel neznamená návrat k normálu. Diváci se na tribuny nedostanou nejspíš ani na začátku další sezony a slovo Geisterspiel z německého slovníku jen tak nezmizí.