"Nejsme ti tu pro smích." Hráči Štrasburku drsně naháněli Neymara, ten se pak zranil

před 23 minutami

Brazilský fotbalista Neymar z Paris Saint-Germain odkulhal se zraněním pravé nohy ze středečního utkání Francouzského poháru proti Štrasburku. Hvězdný útočník si poranil nártní kost u malíčku, kterou si zlomil už loni v únoru. Přišel tehdy o zbytek klubové sezony a měl co dělat, aby stihl mistrovství světa v Rusku.

Favorizovaní Pařížané v osmifinále porazili Štrasburk 2:0, hlavním tématem bylo zranění Neymara, jenž musel střídat v 62. minutě. Nohu si podvrtnul bez cizího zavinění, ale v předchozím průběhu zápasu byl terčem okopávání a několika tvrdých zákroků soupeřů.

"První vyšetření ukázala, že došlo k bolestivému obnovení zranění páté nártní kosti na pravé noze. Léčba bude záviset na tom, jak se zranění bude v příštích několika dnech vyvíjet. V současnosti se dají předpokládat všechny možnosti," uvedl PSG po Neymarově vyšetření v nemocnici. Loni musel brazilský míčový kouzelník na operaci a nehrál tři měsíce.

Suverénního lídra francouzské ligy čeká 12. února první utkání osmifinále Ligy mistrů proti Manchesteru United.

Trenér Thomas Tuchel byl po utkání naštvaný na rozhodčího, že Neymara dostatečně nechránil. "Nepískal v jednom případě, pak v druhém, ve třetím a skončilo to tak, že si podvrtnul nohu," zlobil se německý kouč.

Jeden z nejtvrdších zákroků na Neymara v utkání předvedl záložník Anthony Goncalves, jenž toho ani po utkání nelitoval a naznačil, že si za to Brazilec mohl sám svým stylem hry. "Je to skvělý hráč, za to ho respektuju, ale nejsme tady pro to, aby si z nás dělal legraci. Nejsme tady pro to, aby se bavil na náš účet," uvedl Goncalves.

Podle středopolaře Štrasburku Neymarovi, jenž občas využívá své technické kousky k zesměšnění soupeře, chybí pokora. "Pokud se chce bavit, odpovíme zbraněmi, které máme. Musíme bránit náš dres. Nejsme tu nikomu pro smích. Ať se baví, je to jeho styl a lidé se na to chodí dívat. Ale pak si nemůže stěžovat," řekl Goncalves.