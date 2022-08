Coufal se Součkem mají nahánět Haalanda. Nejsme připravení, přiznává trenér

Nejdříve úspěšný boj o záchranu v lize, poté prudký vzestup a dvojnásobná účast v evropských pohárech. West Ham vstupuje do nové sezony Premier League znovu s nejvyššími ambicemi, na úvod ho ale čeká těžký duel s obhájci titulu, Manchesterem City. Manažer David Moyes navíc přiznává, že tým není v ideální formě.

Na London Stadium v nedělním podvečeru pravděpodobně dorazí nejvyšší návštěva v historii východolondýnského klubu. West Ham v letní přestávce zvýšil kapacitu ze 60 tisíc na 62 500, cesta k rekordu je otevřená. Klub navíc hlásí 55 tisíc prodaných permanentek. Očekávání jsou obrovská.

Moyes je ale prozatím krotí. I když skotský manažer neslevuje z cílů a touží po tom, aby se Kladiváři znovu vyhřívali na pozicích v první třetině tabulky Premier League, nemá z formy týmu těsně před startem ročníku nejlepší pocity.

"Musím říct, že nejsme připravení. Pořád se snažíme dostat se do nějakého rytmu," prohlásil zkušený kouč.

Na vině je podle něj netradičně krátká příprava. Liga začíná dříve kvůli podzimnímu světovému šampionátu. Reprezentanti, mimo jiné i čeští hráči Tomáš Souček a Vladimír Coufal, navíc nastoupili do přípravy později vzhledem k červnové Lize národů.

"Kluci neměli moc času. Myslím, že kvůli tomu bude více týmů v úvodu nepřipravených. Možná bude mít podobný problém i City," zadoufal Moyes.

První ostrý zápas výběru Pepa Guardioly mu ostatně dal za pravdu. V anglickém superpoháru, takzvaném Community Shield, Citizens minulou sobotu nestačili na Liverpool a prezentovali se nevýrazným výkonem. Trápila se i největší posila, norská superstar Erling Haaland.

Dvaadvacetiletý útočník spálil jednu obrovskou šanci a jinak byl takřka neviditelný. Potvrdilo se, že Guardiola, zvyklý z minulé sezony hrát bez typického středního forvarda, musí za pochodu sestavovat úplně jiný taktický plán.

Haaland se přesto v neděli očekává v základní sestavě. Na hrozbu se musejí chystat i Souček s Coufalem, jako důležité a pro Moyese momentálně nepostradatelné součástky týmové defenzivy.

"Samozřejmě se na něj připravujeme. Trochu doufám, že mu bude nějaký čas trvat adaptace a nebude ještě ideálně připravený," řekl Moyes.

Haalanda nechtěl řadit do úzké škatulky typických středních útočníků, zabijáků do vápna. "Má mnoho dalších atributů. Dokáže zabíhat za obranu, chodit si pro míče do hloubky. Je to inteligentní útočník, který ví, jak se dostat do šance," uvedl trenér West Hamu.

Sám přivedl útočníka podobné postavy, podobného věku a podobného ražení. Ital Gianluca Scamacca s největší pravděpodobností ještě nebude v základní sestavě, Moyes si ale od něj slibuje mnohé.

"Když se rozhlédnete po fotbalovém světě, takových útočníků tady není mnoho. Sledovali jsme ho velmi dlouho, jeho mezihra je velmi působivá. Je mladý, dáme mu čas. Náš tým pozvedne, přenese nás do jiné dimenze," chválil Moyes pátou letní posilu.

V neděli však proti Manchesteru City zřejmě vyběhne na trávník konzervativní kladivářská jedenáctka. V sestavě se zatím nečeká ani čerstvá akvizice, křídelník Maxwel Cornet. Stoper Najef Aguerd je zraněný, problémy má i záložník Flynn Downes.

Nejpravděpodobnější je tedy toto složení: Fabianski - Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell - Rice, Souček - Bowen, Lanzini, Fornals - Antonio.

Hammers už na letním přestupovém trhu vysypali z pokladny přes 100 milionů liber, přesto se očekávají ještě další investice.

Poté, co ukončil kariéru legendární Mark Noble, nemá West Ham prakticky žádné jištění za riskantně vytěžovanou dvojici Rice - Souček. Díra vznikla i na levé straně po odchodu Arthura Masuakua. Pět posil se nejeví jako dostatečných, vzhledem k tomu, že West Ham se v létě rozloučil hned se sedmi fotbalisty.

"S posilováním kádru jsme ani náhodou neskončili. V lednu jsme nikoho nepřivedli, vznikly nám v týmu díry, které musíme zacelit. Chceme kvalitní hráče a pracujeme na tom," slíbil fanouškům Moyes.

Utkání prvního kola Premier League mezi West Hamem a Manchesterem City začíná v 17:30 a na Aktuálně.cz jej můžete sledovat v podrobné online reportáži.