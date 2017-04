Nehráli jsme chytře, litoval Zidane. Messi je rozdílový, i když večeří, radoval se jeho protějšek

před 44 minutami

Barcelona v nedělním Clásicu porazila Real Madrid 3:2 a znovu zdramatizovala boj o španělský titul. Trenér Realu po zápase litoval ztraceného bodu, o který Real přišel až po brance Messiho v poslední minutě, jeho protějšek Luís Enrique byl naopak z výkonu svých svěřenců nadšený.

Madrid - Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinedine Zidane byl po prohraném nedělním El Clásicu s Barcelonou (2:3) zklamaný, že jeho tým nedohrál závěr šlágru španělské ligy chytřeji. Po vyloučení kapitána Sergia Ramose sice domácí srovnali na 2:2, ale hvězdný Lionel Messi v nastavení vystřelil Kataláncům cenné vítězství a udržel je v boji o mistrovský titul.

"Jsme z výsledku hodně zklamaní. Když se i v deseti hráčích vrátíte do zápasu a vyrovnáte na 2:2, musíte pak trochu více přemýšlet a společně bránit," řekl Zidane novinářům.

El Clásico nabídlo strhující ofenzivní show. Na Casemirovu vedoucí trefu odpověděl v první půli Messi a Ivan Rakitič po změně stran skóre otočil. V 77. minutě dostal Ramos červenou kartu za ostrý skluz na Messiho, ale i v oslabení vyrovnal střídající James Rodríguez. Těsně před koncem však rozhodl argentinský kanonýr svým jubilejním 500. gólem za Barcelonu.

"Mysleli jsme, že můžeme přidat třetí branku, ale při vhazování jsme byli ve špatné pozici a poté se stalo to, co se stalo. Tlačit soupeře v oslabení je riskantní," upozornil Zidane. "Messi je pro svůj tým rozdílovým hráčem, ale nebylo to jen o něm," přidal francouzský kouč.

Hosty také výrazně podržel brankář Marc-Andre ter Stegen, který si připsal hned dvanáct zákroků. "Vytvořili jsme si hodně gólových šancí, abychom rozhodli a soupeře zlomili. Když se vám nepodaří dostat utkání pevně pod kontrolu, tohle se může stát," konstatoval Zidane.

Real si zkomplikoval cestu za prvním španělským titulem od roku 2012. V tabulce se propadl na druhé místo o skóre za Barcelonu, ale má k dobru dohrávku na hřišti Celty Vigo. "Ztratili jsme tři body, stále je však o co hrát. Tímto zápasem La Liga nekončí, i když by bylo samozřejmě lepší vyhrát. Celkově jsme si porážku nezasloužili, ale fotbal je takový," uvedl čtyřiačtyřicetiletý Zidane.

Jeho protějšek Luis Enrique byl nadšený z výkonu Messiho, který znovu ukázal, že je pro Barcelonu nepostradatelným. "Je rozdílový, i když doma večeří. Je to nejlepší hráč historie a to už jsem toho z fotbalu viděl hodně. Vstřelil 500 gólů a pro všechny barcelonské fanoušky je radost, že se s ním mohou identifikovat," prohlásil Enrique.

Vítězství nad úhlavním rivalem považoval za velkou psychickou vzpruhu, protože "Barca" v týdnu vypadla ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Juventusem Turín a případná porážka v Madridu by minimalizovala její šance na obhajobu titulu.

"Utkání bylo hodně náročné psychicky i fyzicky. Připadá mi, že tahle sezona trvá snad pět let se vším dobrým i zlým. Když Real vyrovnal na 2:2, cítili jsme obrovské zklamání, ale hráči se vrátili do hry a zvítězili, což jsme všichni chtěli," těšilo šestačtyřicetiletého kouče. "Dostali jsme morální injekci a se všemi Katalánci skvěle oslavili Den svatého Jiřího," dodal Enrique.

autor: ČTK | před 44 minutami

Související články