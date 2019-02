Rychlý střelec v akci. Necid dal dva góly běhen 22 minut, Haag vyhrál 2:0

před 13 hodinami

Fotbalový útočník Tomáš Necid dvěma góly zařídil vítězství Haagu ve 20. kole nizozemské ligy. Nad Heraclesem Almelo domácí vyhráli 2:0. Necid se přitom dostal na trávník až v 69. minutě, kdy vystřídal Erika Falkenburga. V 79. minutě si český útočník počkal na hranici vápna na přihrávku, rychlou kličkou do středu zmátl obránce a střelou k pravé tyči nedal brankáři šanci. Druhou branku pak Necid přidal těsně před koncem, kdy hlavou poslal do sítě centrovaný míč. Pro devětadvacetiletého útočníka to byl teprve třetí gól v soutěži. Do zápasu naskočil po čtyřech vynechaných duelech, které strávil pouze mezi náhradníky.

Nizozemská fotbalová liga - 20. kolo: Excelsior Rotterdam - Feyenoord Rotterdam 2:1, PSV Eindhoven - Sittard 5:0, Zwolle - Utrecht 4:3, Haag - Almelo 2:0 (oba góly Necid). Tabulka: 1. PSV Eindhoven 20 18 1 1 69:11 55 2. Ajax Amsterodam 20 16 2 2 72:18 50 3. Feyenoord Rotterdam 20 12 3 5 43:27 39 4. Alkmaar 20 10 4 6 40:26 34 5. Arnhem 20 8 6 6 33:27 30 6. Utrecht 20 8 4 8 33:31 28 7. Venlo 20 7 5 8 27:35 26 8. Almelo 20 8 2 10 33:42 26 9. Tilburg 20 7 4 9 30:36 25 10. Zwolle 20 7 3 10 26:34 24 11. Haag 20 6 6 8 28:39 24 12. Sittard 20 6 5 9 32:41 23 13. Heerenveen 20 5 7 8 42:47 22 14. Excelsior Rotterdam 20 6 4 10 29:49 22 15. Groningen 20 6 3 11 24:31 21 16. Emmen 20 5 6 9 24:45 21 17. Graafschap 20 5 3 12 22:46 18 18. Breda 20 4 4 12 22:44 16

autoři: ČTK, Sport