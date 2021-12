Nečekaný hrdina. Útočník musel dokonce dvakrát do branky, po penaltách slavil postup

Nevídaný zápas prožil útočník fotbalového Hataysporu Mame Biram Diouf. V utkání Tureckého poháru proti Eyüpsporu musel jít dokonce dvakrát do branky. Ze hry gól nedostal, v rozstřelu svůj pokus proměnil a soupeř ho naopak dvakrát nepřekonal, takže slavil se svým celkem postup.

Třiatřicetiletý rodák ze Senegalu, který si zahrál i za Manchester United a slavil s ním vítězství v anglickém Ligovém poháru, přišel na trávník v 62. minutě. A nemohl tušit, co všechno zažije.

Postavil se na své místo v útoku a po dvanácti minutách se radoval z trefy spoluhráče Fatiha Kurucuka, který vymazal překvapivé vedení druholigového outsidera.

Účastník nejvyšší turecké soutěže ale přes řadu šancí, přičemž některé měl i Diouf, další gól nepřidal. A v nastaveném čase naopak podnikl soupeř brejk, gólman domácích Abdullah Yigiter fauloval a dostal červenou kartu.

Protože Hatayspor už měl vyčerpaných pět povolených střídání, navlékl si brankářský dres a rukavice Diouf, jenž působil i v německém Hannoveru či ve Stoke City.

Gól v základní hrací době už nepadl, takže se prodlužovalo a oba celky dostaly možnost jednoho střídání navíc. Hatayspor pochopitelně poslal do hry druhého brankáře Yavuze Bugru Boyara. Jenže i ten v nastavení druhé části prodloužení chyboval, v nouzi musel faulovat soupeře a také on se pakoval do sprch!

Diouf se tak už podruhé přeoblékl do gólmanského, dochytal prodloužení a mezi tyče musel i při následném rozstřelu. Nejprve se ovšem jako první z exekutorů postavil k penaltě a suverénně proměnil.

Pak se činil jako brankář, třikrát vystihl směr střely a jen kousíček mu chyběl, aby míč vytěsnil. Nakonec to nevadilo, protože dva střelci Eyüpsporu minuli a Diouf s Hataysporem mohli slavit postup do dalšího kola.

"Když jsem byl mladší, občas jsem do branky chodil, v mládí zkoušíte různé blázniviny," smál se pak Diouf v televizním interview. "Kdykoliv mě můj tým potřebuje, snažím se pro něj udělat to nejlepší," dodal Senegalec.