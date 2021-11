Nebude to jako ve Spartě, poučili jsme se. Křetínský uklidňuje fanoušky West Hamu

Nový spolumajitel West Hamu United Daniel Křetínský nehodlá v Londýně zběsile utrácet za posily. Český miliardář to potvrdil ve svém sloupku ve večerníku Evening Standard a nepřímo tak reagoval na nedávné vyjádření manažera týmu Davida Moyese i obavy některých fanoušků.

"Věřím, že budeme utrácet moudře a účelně. Tenhle klub pár let zpátky utratil za hráče jmění a nefungovalo to. Hlavně nebláznit a neudělat něco, čeho bychom litovali," prohlásil David Moyes po příchodu Křetínského do vlastnické struktury klubu.

Český podnikatel souhlasí a jasně deklaruje, že se přestupová politika rozhodně nevymkne z kloubů.

West Ham podle něj bude pokračovat v uměřeném a promyšleném doplňování kádru, které se hned od začátku působení Davida Moyese před dvěma lety stalo jednou z klíčových změn vedoucích k následnému vzestupu Hammers.

"Přišli jsme, abychom podpořili klubu, což ale neznamená obrovské útraty v lednovém přestupovém okně. Prací Davida Moyese a jeho týmu jsem ohromen. Tenhle postupný vývoj je nejzdravějším způsobem, jak vybudovat silný klub na pevných základech, se správnými postoji a kulturou," uvedl Křetínský.

Šestačtyřicetiletý miliardář zmínil svou negativní zkušenost z pražské Sparty, kterou společně se skupinou J&T a dalšími akcionáři vlastní od roku 2004, a naznačil, že je odhodlán se z chyb poučit.

"Ve Spartě jsme se snažili před pár lety přirozený vývoj urychlit a nedopadlo to dobře," připomněl Křetínský neblahou éru internacionalizace Sparty pod vedením italského kouče Andrey Stramaccioniho, kdy klub během krátké doby přivedl patnáct zahraničních posil za stovky milionů korun. Ambiciózní projekt přitom skončil fiaskem.

"Zlepšování kvality kádru je skvělé, samozřejmě, ale my preferujeme postupnou cestu, která zachovává a chrání étos klubu a jeho hodnoty, včetně týmového ducha," podotkl Křetínský s tím, že k úspěchu je nutné věnovat prvnímu týmu i mládežnické akademii stejnou pozornost.

Moyes před týdnem sám přišel s konkrétními nápady na prvotní investice. Před utrácením na přestupovém trhu by dal přednost zkvalitnění zázemí.

"Jsou věci, které mi přijdou důležitější. Nové sedačky na stadionu, snaha o vyšší návštěvnost. Možná nové vybavení v tréninkovém centru," prohlásil s vírou, že budou majitelé klubu jeho názoru naslouchat.

"Nebudu jim samozřejmě říkat, co mají dělat, na druhou stranu si myslím, že se dostávám do fáze, kdy si snad vyslechnou můj názor a mé myšlenky. Jsem si jistý, že ano," uvedl Moyes.

Krátké pětiminutové setkání s Křetínským si pochvaloval. "Bylo to příjemné, vím, že je to člověk, který miluje fotbal. Z toho, co jsem pochopil, to vypadá, že bude chtít dělat správné věci," dodal kouč Kladivářů.

Křetínský se společností 1890s holdings momentálně vlastní 27 procent akcií West Hamu, v budoucnosti by se ale mohl a chtěl stát majoritním vlastníkem. Britský list The Guardian v pátek potvrdil existenci opce ve smlouvě.

Deník napsal, že Křetínský může odkoupit zbývající podíly většinových majitelů Davida Sullivana a Davida Golda za částku, která je pevně stanovená v dokumentech zanesených do obchodního rejstříku. Opce je přitom časově omezena. Potenciální prodej by mohl proběhnout v roce 2023.

Křetínský v Evening Standardu vysekl poklonu fanouškovské základně Hammers, označil ji za jeden z důvodů, proč se chtěl stát součástí klubu.

"Fanoušci West Hamu patří mezi nejvášnivější a nejinformovanější na světě. Chápu, že přesun na London Stadium byl pro některé složitý, ale atmosféra je neuvěřitelná. Měl jsem šanci ji zažít na zápasech proti Leicesteru a Liverpoolu, oba dny pro mě byly nezapomenutelné," napsal a poděkoval příznivcům za vřelé přivítání.

West Ham se třemi Čechy - Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem - v kádru, je v tabulce anglické Premier League aktuálně čtvrtý, v neděli odpoledne jej ale čeká složité utkání na hřišti mistrovského Manchesteru City. Duel vysílá stanice Premier Sport 1 a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.