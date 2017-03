Neapol zuří kvůli penaltám pro Juventus. Jen hospodské kecy, reaguje Chiellini

před 34 minutami

Neapol cítí po úvodním semifinále italského poháru křivdu. Dva kontroverzní pokutové kopy nařídil sudí ve prospěch domácího Juventusu, zatímco hostům prý jasnou penaltu odepřel.

Řím - Velkou křivdu cítili po úvodním semifinále Italského poháru s Juventusem fotbalisté Neapole. Turínskému celku totiž v úterním utkání v Turíně podle nich pomohla k obratu a vítězství 3:1 tři kontroverzní penaltová rozhodnutí. Dva pokutové kopy nařídil sudí Paolo Valeri ve prospěch domácích, zatímco hostům prý jasnou penaltu odepřel.

Neapol se ujala vedení ve 36. minutě po brance Callejóna, Juventus ale po přestávce skóre otočil, když Dybala proměnil dvě penalty a mezi tím skóroval Higuaín. První pokutový kop nařídil rozhodčí ve 47. minutě za to, že Koulibaly podrazil Dybalu. Druhá penalta přišla v 69. minutě později, když brankář Reina zasáhl Cuadrada, ale nejspíš i míč.

Valeri navíc jen pár vteřin před tím odmítl odpískat penaltu ve prospěch hostů po faulu na Albiola. Neapol po utkání cítila křivdu a dokonce kvůli tomu přerušila i týden trvající bojkot médií. "Mlčení jsme neukončili, ale přišlo nám na místě pogratulovat týmu, který hrál skvěle," citovala agentura Reuters sportovního ředitele Cristiana Giuntoliho.

"Prohráli jsme kvůli rozhodnutím, která nebyla pouze diskutabilní, ale ostudná a poškodila italský fotbal," uvedl funkcionář. "První penalta neměla být odpískána a druhá už vůbec ne, protože Reina zasáhl míč. Naopak měl být nařízen pokutový kop v náš prospěch. Rozhodčí podal ostudný výkon," dodal.

Prohru nesli těžce i hráči Neapole. "K obratu došlo jen díky rozhodčímu. Co jsem měl před Cuadradem dělat? Zmizet? Zasáhnul jsem míč a to není penalta," uvedl Reina.

"A nikdo moc nemluví o zákroku na Albiola. To byla víc penalta, než ty proti nám… Dneska o výsledku rozhodly chyby rozhodčího a viděla to celá Itálie," dodal.

Obránce Juventusu Giorgio Chiellini naopak ani jeden z penaltových verdiktů za kontroverzní nepovažoval. "Jsou to hospodské kecy," prohlásil. "Po nedělní výhře AS Řím nad Interem všichni mluvili o rozhodčím. Nikdo neřešil, že AS hrál skvěle. Dnes to je úplně to samé, ale my jsme na to zvyklí," přidal.

Odveta v Neapoli se hraje za měsíc. První zápas druhého semifinále, ve kterém se v římském derby utkají Lazio s AS, je na programu dnes.

Podívejte se na sestřih zápasu:

autoři: ČTK, Sport | před 34 minutami