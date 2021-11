Neapol využila zaváhání AC Milán a výhrou nad Laziem se osamostatnila v čele

Fotbalisté Neapole porazili ve 14. kole italské ligy 4:0 Lazio Řím a navýšili náskok v čele soutěže na tři body. Druhý AC Milán totiž podruhé za sebou prohrál, tentokrát 1:3 doma se Sassuolem. Reprezentační obránce David Zima odehrál druhý poločas při prohře FC Turín 0:1 na hřišti AS Řím.

Neapol ukončila třízápasové čekání na soutěžní výhru drtivou úvodní půlhodinou, během které se dvakrát trefil Mertens a jednou Zieliňski. V závěru přidal čtvrtou branku Ruiz. Lazio prohrálo na stadionu Diega Armanda Maradony pošesté v řadě a propadlo se na osmé místo.

Milánského favorita poslal do vedení hlavou po rohovém kopu Romagnoli, Sassuolo ale stav ještě do poločasu otočilo. V 24. minutě se trefil z hranice vápna Scamacca a o devět minut později si Kjaer nešťastně srazil odražený míč do vlastní sítě.

Po změně stran přidal třetí branku nejlepší střelec týmu Berardi, jenž stylově oslavil 250. ligový start v zelenočerném dresu. "Rossoneri" už nedokázali odpovědět, závěr navíc dohrávali bez vyloučeného Romagnoliho. Sassuolo zvítězilo na San Siru podruhé za sebou a posunulo se na 12. příčku.

Zima nastoupil v Serii A jako střídající hráč podruhé za sebou, o poločasové pauze nahradil Djidjiho. Zápas rozhodl jedinou brankou ještě v první půli Abraham a "Vlci" si pojistili páté místo. Turín je třináctý.

Boloňa porazila díky Arnautovicově gólu z penalty 1:0 Spezii a potvrdila vydařený vstup do sezony. Devátý celek soutěže získal z prvních 14 zápasů 21 bodů, což se mu naposledy povedlo v ročníku 2002/03.

Italská fotbalová liga - 14. kolo:

Udine - FC Janov 0:0, AC Milán - Sassuolo 1:3 (21. Romagnoli - 24. Scamacca, 33. vlastní Kjaer, 66. Berardi), Spezia - Boloňa 0:1 (83. Arnautovic z pen.), AS Řím - FC Turín 1:0 (32. Abraham), Neapol - Lazio Řím 4:0 (10. a 29. Mertens, 7. Zieliňski, 85. Ruiz).

Tabulka: