Naštvaný a zmatený Bale už toho má dost. Dusno mezi ním a Zidanem zase houstne

Realu Madrid pomohl k třinácti trofejím, byl u čtyřech slavných triumfů v Lize mistrů, nasázel přes sto gólů. Přesto neplatí za žijící legendu, kterou si španělský velkoklub patřičně považuje. Právě naopak.

Gareth Bale je dlouhé měsíce v nemilosti velké části fanoušků a nyní jeho vztah s trenérem Zinedinem Zidanem znovu klesá hluboko pod bod mrazu. Přitom se ještě před pár měsíci zdálo, že už to horší ani být nemůže.

Když velšský rychlík s kouzelnou levačkou 26. května 2018 večer na kyjevském olympijském stadionu dvěma góly rozhodl o tom, že Bílý balet potřetí za sebou ovládne Ligu mistrů, málokdo mohl předvídat, v jak ponižující situaci bude Bale o rok později.

Nechtěný, vysmívaný, přehlížený. Spoluhráči přezdívaný "golfista". Fanoušky častokrát vypískaný.

"Gareth už toho má dost. Je hodně naštvaný a zmatený," prohlásil před pár dny pro BBC hojně citovaný a obvykle dobře informovaný španělský novinář a odborník Guillem Balagué.

Bale podle všeho začínal žít s pocitem, že se vše přece jen začíná obracet k lepšímu. Pravda, s produktivitou to není nejlepší, Velšan se trefil jen dvakrát proti Villarealu na začátku září. V ligových zápasech ale povětšinou nastupuje, nehraje špatně a Real je v nejvyšší španělské soutěži na čele tabulky.

Sebevědomí třicetiletého fotbalisty je ale natolik narušené, že stačí jedna odchylka z normálu, jedna špatně komunikovaná a zvláštní situace, a Bale už ve svých představách balí kufry.

Rozbuškou momentální Baleových fotbalových depresí se stalo utkání Ligy mistrů, v němž Real minulý týden remizoval doma na San Bernabeu 2:2 s belgickými Bruggami.

Zidane poslal hvězdného křídelníka bez vysvětlení pouze na tribunu, přičemž jeho absenci nešťastně zdůvodnil zdravotními problémy. Bale se zase nechal slyšet, že je naprosto zdráv, což se potvrdilo o pár dní později, kdy ho francouzský kouč nasadil proti Granadě od první minuty.

Podivná událost Balea údajně zasáhla natolik, že de facto zničila jeho zbylé snahy o restart skomírajícího madridského angažmá.

"Je pro něj těžké pochopit, proč se to stalo. A byla to pro něj poslední kapka. Vlastně poprvé od chvíle, co přišel v létě 2013 do Realu, chce z klubu odejít. Cítí, že není spravedlivé, jak se s ním zachází," prozradil Balagué. "Nechce to nadále podstupovat," dodal.

Jádro současné nejistoty v duši Garetha Balea je ale třeba hledat už v březnu, kdy se Zidane vrátil na pozici bosse madridské kabiny. Během dvou měsíců Velšana prakticky odepsal. "I kdybych měl k dispozici čtvrté střídání, na hřiště bych ho neposlal," šokoval Zidane v květnu na tiskové konferenci po posledním duelu Realu v minulé sezoně.

Tohle prohlášení mělo předznamenat definitivní rozchod dvou fotbalových person, které si vzájemně nepadly do noty.

Ačkoli Zidane několikrát popřel osobní antipatie, ve Španělsku nikdo nepochybuje o tom, že být to čistě na francouzské legendě, Bale by už bílý královský dres dávno neoblékal.

Na konci července otevřeně deklaroval: "Doufáme, že brzy odejde. Bude to tak pro všechny nejlepší. Pracujeme na jeho přestupu. Osobně proti němu nic nemám, ale přišel čas, kdy se věci vyřeší, protože se musí vyřešit."

Fotbalistův agent Jonathan Barnett tehdy na trenérova slova ostře reagoval. "Zidane je ostuda. Nemá žádný respekt pro hráče, který toho pro Real tolik udělal. Pokud Gareth odejde, tak jedině z vlastní vůle, ne proto, že si to pan Zidane přeje," prohlásil.

V létě měl bývalý hráč Tottenhamu nakročeno do Číny, kde měl dostat pohádkovou gáži ve výši jednoho milionu liber týdně, jež by z něj udělala nejlépe placeného fotbalistu světa. Z přestupu ale nakonec sešlo, podle představitelů Realu v poslední fázi couvl sám hráč.