"Najednou jste plní pokrytecké čestnosti." Fans Sao Paula zkritizovali tým za výhru

Organizovaná fanouškovská skupina fotbalového klubu Sao Paulo kritizovala své vlastní hráče za vítězství. To totiž pomohlo do play off jejich největšímu rivalovi Corinthians.

Sao Paulo už mělo účast v osmičlenném play off ligy stejnojmenného brazilského státu jistou, přesto tým složený převážně z náhradníků v nedělním utkání porazil 3:1 mužstvo Guarani. Na jeho úkor tak do čtvrtfinále proklouzli Corinthians, což příznivce FC Sao Paulo naštvalo. Související Na tenhle tiket čekal rok, o výhru přišel v poslední sekundě. Kvůli bizarní minele "Nejdůležitější nebylo vyhrát, ale smát se," uvedli na twitteru představitelé fanouškovské skupiny s 95 tisíci sledujících. "Vedení, trenéři, hráči. Hanba vám. Když máte vyhrát, rozklepete se. Když se máte zachovat chytře, najednou jste plní pokrytecké čestnosti." Fanoušci varovali trenéra Fernanda Dinize, že pokud šampionát státu nevyhraje - což se Sao Paulu podařilo naposledy v roce 2005 - čeká ho odvolání. Organizované fanouškovské skupiny mají v Brazílii velkou moc a často ovlivňují rozhodnutí managementu týkající se výběru hráčů či koučů.