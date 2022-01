Nad Součkovým startem proti United visí otazník, Coufal bude bránit hvězdy "Ďáblů"

Pokud to fotbalový West Ham myslí s bojem o Ligu mistrů vážně, měl by v sobotu proti Manchesteru United minimálně bodovat. V náročné části sezony oba týmy počítají také absence. Nejistý je po covidu start Tomáše Součka.

Před více než osmi lety převzal David Moyes od Sira Alexe Fergusona trenérské žezlo na lavičce Manchesteru United. Fenomenální Ferguson se jej vzdal po téměř sedmadvacetileté vládě. Angažmá Moyese ale netrvalo ani rok, po deseti měsících s ním vedení "Ďáblů" došla trpělivost a rozvázalo smlouvu.

Moyesovi se nepodařilo od svého konce v United v lize ani jednou zvítězit na Old Trafford. V roli soupeře ze čtrnácti pokusů nebyl úspěšný žádný. Zlomit se to pokusí skotský trenér v sobotu, kdy se vrátí do Manchesteru poprvé v lepším postavení v tabulce, než mají právě "Rudí ďáblové".

Podobně tristní bilanci má i jeho klub. Poslední výhra West Hamu na Old Trafford v Premier League už je téměř 15 let stará. Sebevědomí může Moyesově skvadře dodat nedávná výhra na stejném hřišti v anglickém Ligovém poháru.

Coufal únavu odmítá

"Po této výhře si věřím na to, že teď to prolomíme," vyhlásil sebevědomě Moyes. Vzápětí ale dodal: "Na tomto stadionu to nikdy není snadné. Čeká nás velký zápas a musíme ukázat, že letos patříme mezi top šestku."

West Ham zůstává v našlapané tabulce čtvrtý, ale týmy za ním mají odehráno méně zápasů a snadno jej mohou přeskočit. Mezi nimi i Manchester, který zaostává jen o dva body. "Pořád jsme hodně dobře naladění, i přes nešťastnou prohru o víkendu s Leedsem," vyhlíží zápas Vladimír Coufal. "Vztahy v kabině jsou dobré, jsme opravdu v pohodě, což je určitě důležité," popisuje rozpoložení týmu před důležitým zápasem.

Na kraji obrany bude Coufal čelit útočným esům "Rudých ďáblů". Obrana přitom Hammers v minulém kole proti Leedsu příliš nefungovala. "Trénovali jsme v týdnu nějaké taktické věci. Nechceme kvůli jedné porážce ale měnit všechno, máme svůj systém, kterému věříme," vysvětlil Coufal na předzápasové tiskové konferenci.

V zápase dost možná bude hrát i na Cristiana Ronalda. Ten nedávno vyhlásil útok Manchesteru na top3 a podobný cíl má stále i West Ham. V boji o první čtyřku zajišťující Ligu mistrů by přímého konkurenta v boji o tyto příčky potřeboval porazit. "Pokud bychom skončili v nejlepší čtyřce, bylo by to pro klub něco úžasného," rozzářil se bývalý bek Slavie či Liberce.

Po náročném programu se často hovořilo o únavě základní jedenáctky West Hamu, což připustil po zápasu s Leedsem i Moyes. "Jsem připravený odehrát každou minutu. Pokud nebudu zraněný, chci hrát tak, jak to bude možné. Stejně to mají Tomáš Souček, Declan Rice i další hráči. Baví nás hrát společně, vyhrávat a dosahovat úspěchů. Nemám důvod být unavený," odmítá ale odpočinek Coufal.

Nejistý start Součka

Do sestavy by se navíc mohli vrátit po zranění Kurt Zouma a po koronaviru také Tomáš Souček. Oba už s týmem trénovali. "U Tomáše to budeme muset ještě zvážit. Nevíme, jak přesně na tom je," upozornil ale Moyes. Zatímco Souček nehrál od prvního ledna, Zouma byl mimo téměř dva měsíce.

Zápas s Leedsem ale ukázal, že návrat bývalého hráče Chelsea do stoperské dvojice je více než žádoucí. Obranný pár Issa Diop a Craig Dawson nepředvedl zrovna spolehlivý výkon a schytal po prohře kritiku.

Navíc obrana West Hamu bude čelit pátému nejproduktivnějšímu útoku ligy, hvězdnými jmény se to na papíře jen hemží. Od Ronalda přes Marcuse Rashforda, Edinsona Cavaniho, Anthonyho Martiala až po mladíky Masona Greenwooda nebo Jadona Sancha.

Zda ovšem nastoupí největší hvězda týmu, v Premier League letos osmigólový Ronaldo, není úplně jisté. V posledním zápase proti Brentfordu střídal a trenér Ralph Rangnick připustil, že má problém s krkem. "Visí nad ním otazník. Dvě nebo tři hodiny se mu to snažili napravit, ale uvidíme, jak se bude cítit," řekl. Na soupisce pro utkání ale zapsaný je.

Nejistý je start Cavaniho i Sancha. Letní posilu z Dortmundu zasáhla smrt v rodině, v týdnu byl na pohřbu své tetičky Jen a kromě zápasu s Brentfordem vynechal také tréninky. Dramat mimo hřiště zažili hráči United více. Do domu švédského reprezentanta Victora Lindelöfa se ve středu vloupali lupiči a obránce nechce nyní opouštět svou rodinu, takže zápas s Hammers vynechá.

Chybět budou Manchesteru také další obránci. Zdravotní potíže pronásledují krajního beka Aarona Wan-Bissaku, chybět bude další "krajas" Luke Shaw a k tomu je potřeba připočíst reprezentanta Erica Baillyho, který je na Africkém poháru národů. Roli tak bude hrát v zápase i to, jak se týmy vyrovnají s absencemi.