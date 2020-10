Nabuzený Ibrahimovic: Trčel jsem doma dva týdny, takže jsem byl hladový

Podle útočníka AC Milán Zlatana Ibrahimovice mu nikdo nemohl zabránit v tom, aby nastoupil v městském derby proti Interu.

Devětatřicetiletý švédský fotbalista se v sobotním utkání 4. kola italské ligy po vyléčení z koronaviru vrátil na trávníky ve velkém stylu. Dvěma góly rozhodl o výhře 2:1, jimiž Rossoneri zařídil první triumf v ligovém derby od ledna 2016.

"Trčel jsem doma dva týdny, takže jsem byl hladový a to se potvrdilo. Trochu jsem ztratil chuť, ale každé tři dny mě testovali a nikdo mi nemohl zabránit v tom, abych si derby zahrál," řekl Ibrahimovic v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Kvůli onemocnění covidem-19 vynechal čtyři soutěžní utkání, což se podepsalo na jeho fyzičce. "Byl dost unavený a dokonce požádal o vystřídání, ale tentokrát jsem to byl já, kdo ho ignoroval," prohlásil trenér Stefano Pioli.

Ocenil hráčův význam pro AC Milán. "Zlatan je mimořádný, týmu toho díky talentu, odhodlání a charakteru přináší strašně moc. Je to ukázkový profesionál, mužstvu dává maximum, chce vyhrát vše od finálového zápasu až po trénink. Nemůžu si připsat žádnou zásluhu za to, jak s ním jednám, protože je to velmi snadné," uvedl kouč.

Ibrahimovic se v derby prosadil v rozmezí 13. až 16. minuty. Nejprve za záda brankáře Samira Handanoviče dorazil vlastní penaltu, následně skóroval zblízka po centru Rafaela Leaa. Za Nerazzurri snížil v první půli Romelu Lukaku.

"Mrzí mě, že jsem penaltu neproměnil, ale podstatné je, že jsme vyhráli. Jsem nejstarší v týmu, cítím hodně zodpovědnosti a to se mi líbí. Ostatní jdou za mnou a mají hlad po vítězství," konstatoval Ibrahimovic.

"Vím, co umím. Připadám si jako komplexnější hráč než před deseti lety. Pokud bych měl fyzičku jako před deseti lety, nikdo by mě nezastavil. Ale pozor, ani teď mě nedokážou zastavit," řekl někdejší hráč rodného Malmö, Ajaxu Amsterodam, Juventusu Turín, Interu, Barcelony, Paris St. Germain, Manchesteru United a Los Angeles Galaxy

Po sobě stejně jako po spoluhráčích vyžaduje maximum. "Tvrdě trénuju, hraju zkušeně a se spoluhráči, kteří mi pomáhají. Nebudu tolerovat, když sundají nohu z plynu, ať už v zápase nebo tréninku. Musíme trénovat na 200 procent," prohlásil Ibrahimovic.

Poprvé od ročníku 1995/96 vyhráli Rossoneri úvodní čtyři ligová kola a vedou tabulku. Soupeř pražské Sparty v základní skupině Evropské ligy ale na první titul od roku 2011, k němuž přispěl také Ibrahimovic, nepomýšlí.

"Jdeme zápas od zápasu. Když jsem se vrátil, cílem bylo kvalifikovat se do Evropské ligy, to se nám povedlo. Myslím si, že scudetto je možné, protože pokud věříte, můžete dokázat cokoliv. Zbývá ale dlouhá cesta," uvedl s 62 góly nejlepší střelec v historii švédské reprezentace.

Vysoké cíle šestého celku minulé sezony krotí rovněž Pioli. "Rád myslím pozitivně a považuju se za optimistu, ale musím přiznat, že nejméně tři čtyři kluby investovaly více peněz než my a jsou dál. Jsme ambiciózní, ale investovali jsme hlavně do budoucnosti," konstatoval bývalý kouč Lazia Řím, Interu či Fiorentiny.