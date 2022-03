Nabitý program tíží Liverpool. Nestěžuji si, ale zní to šíleně, říká Klopp

Vzhledem k náročnému programu a formě fotbalistů Arsenalu si trenér Liverpoolu Jürgen Klopp velmi cenil toho, že jeho svěřenci ve středeční dohrávce 27. kola anglické ligy zvítězili na hřišti "Kanonýrů" 2:0. Liverpool díky tomu ztrácí na obhájce titulu Manchester City pouze bod. Klopp ale odmítl, že výhodu jeho týmu proti "Citizens" v boji o titul představuje útok.

Arsenal šel do utkání s Liverpoolem se sérií pěti ligových výher. Hosté rozhodli o triumfu v 54. a 62. minutě, kdy se trefili Diogo Jota a Roberto Firmino. Liverpool zvítězil v Premier League podeváté v řadě.

"Od lednové semifinálové odvety v Anglickém ligovém poháru na Arsenalu jsme oproti soupeři odehráli o šest utkání víc. Neustále cestujeme, jezdíme sem a tam, jsme na hotelu… Od našeho posledního setkání s Arsenalem jsme odehráli už 13 zápasů, zatímco oni sedm. Třináct utkání zní šíleně a neskončí to. Nestěžuju si ale, tak to prostě je," citoval Kloppa klubový web.

"Probouzíme se v jiných hotelech, někdo vám vždycky řekne, kde se nachází restaurace, a snažíme se zapamatovat si číslo pokoje. Takový je nyní náš život. Proto mám obrovskou radost z vítězství na Arsenalu, protože porazit v současnosti takový tým 2:0 je opravdu výjimečné," uvedl čtyřiapadesátiletý Němec.

Liverpool zdramatizoval boj o titul, v dubnu se navíc představí na hřišti Manchesteru City. Klopp si ale nemyslí, že výhodou jeho týmu je větší útočná síla. "Citizens" mají v kádru pouze jednoho hrotového útočníka Gabriela Jesuse.

"Upřímně, takovéhle debaty nemám rád. Bavit se o City v tom smyslu, že jim chybí útočník, je vtip. Proti Crystal Palace si vytvořili pět šest jasných šancí, nemělo to nic společného s absencí útočníka. Chcete tím říct, že De Bruyne trefil břevno, protože to není útočník? Nemůžete začínat podobné diskuze, jak se vám zachce. Na jednu stranu jde o nejlepší tým na světě a na straně druhé potřebují útočníka. Fotbal není tak jednoduchý, že zkrátka postavíte útočníka a on najednou situaci dotáhne do konce," konstatoval Klopp.

Současný kádr Liverpoolu označil za nejlepší od svého příchodu k týmu v říjnu 2015. "Vtipné na tom je, že vyjma (lednové posily) Luise (Díaze) je to ten samý tým, který jsme měli na začátku sezony. Jen jsme neměli všechny hráče k dispozici. Teď je tomu naopak a díky tomu máme tým, po kterém jsme vždycky toužili," prohlásil někdejší trenér Mohuče a Dortmundu.