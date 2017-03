Všechno je Schick! V Itálii už českého útočníka velebí fanoušci

před 50 minutami

Jeden z největších talentů českého fotbalu Patrik Schick zažívá parádní premiérovou sezonu v zahraničí. Odchovanec pražské Sparty nedávno oslavil jednadvacáté narozeniny a na Apeninském poloostrově začíná být velmi žádaným zbožím. V rozhovoru pro Aktuálně.cz sděluje své zážitky ze svého prvního janovského derby, ale i svou pozici v týmu a naznačuje také své další kroky v kariéře.

Máte za sebou první janovské derby. Jaké to bylo?

Tady je to zápas roku. Atmosféra byla nádherná, přišel plný stadion a navíc jsme vyhráli, takže báječný večer.

Dá se to srovnat třeba s derby pražských "S", nebo to bylo ještě divočejší?

Samozřejmě i v Praze jsou zápasy Sparty se Slavií velkými událostmi. Ale v Itálii fotbal prožívají daleko více.

Fanoušci dokonce měli transparenty s vaším jménem. O co tam šlo?

Diváky s transparentem jsem neznal, ale když jsem na rozcvičce viděl v našem kotli nápis Tutto Molto Schick, což ve volném překladu znamená všechno je velmi elegantní, tak jsem se s nimi vyfotil.

V Praze je za vítězství v derby klíč od města. Je něco podobného v Janově? Navíc jste v sezoně porazili FC dokonce dvakrát.

Nejsem si jistý, jak to bylo přesně v minulosti, ale dozvěděl jsem se, že Sampdorie v jedné sezoně dvakrát porazila Janov. Něco podobného se stalo naposled před zhruba padesáti lety. Jsem rád, že jsem byl u takového hezkého zápisu do historie.

Už vás v Janově zastavují lidé a žádají o společný snímek?

Musím říct, že už docela často. Pravidelně když jdu do města, tak nějaké fotky a podpisy rozdám. Samozřejmě je to příjemné, snažím se nikoho neodmítnout.

Proti Janovu jste navíc předvedl spoustu parádních individuálních akcí. Co vám na parádní kličky řekli spoluhráči nebo trenér?

Kluci mě samozřejmě pochválili. Líbilo se jim to. Viděl jsem ty kličky i různě na internetu a kluci z kabiny posílali nějaké vtipné obrázky do naší skupiny, takže to bylo moc hezké.

Před Vánoci jste si věřil na základní sestavu. Nyní nastupujete do každého zápasu, ale většinou jako žolík. Jak daleko máte do základní jedenáctky?

Branky jsem dával, i když jsem přišel v průběhu zápasu. Samozřejmě každý chce hrát od začátku, ale momentálně mě to tolik nemrzí, protože se daří týmu. I já osobně mám slušnou formu, takže uvidíme. Jsem připravený naskočit vždy, ať už je to od začátku, nebo z lavičky. Nechávám to na trenérovi.

Reprezentační kouč Karel Jarolím na nominační tiskové konferenci prohlásil, že jste o něco nebezpečnější, když přijdete jako střídající hráč. Vyhovuje vám více naskočit do rozjetého zápasu?

Myslím, že jsem herně nepropadl ani v zápasech, ve kterých jsem hrál od začátku, ale bohužel jsem nestřílel branky. Třeba když jsem nastoupil v základu proti Neapoli, tak po mé akci padl gól - soupeř si dal vlastní branku. Ono je to asi trochu i smolné. Špatné zápasy jsem asi neodehrál, ale pokud nedám gól, tak se na to každý dívá jinak. Samozřejmě, když přijdu do zápasu a trefím se, tak se o tom hned napíše…

Jaké máte vztahy s vašimi konkurenty v útoku Fabiem Quagliarellou a Luisem Murielem?

Úplně v pohodě. Celkově nám to v týmu klape. Luis Muriel je můj soused a ještě vedle mě sedí v kabině, s ním jsme docela dobří kamarádi. Fabio je zase zkušený a často mi i radí na tréninku, co bych měl zlepšit. I v zápase se mnou promluví a poradí, co udělat lépe.

K vašim výkonům se vyjadřoval i slavný Antonio Cassano a chválou zrovna nešetřil. Potěšilo vás to?

Po tom, co jsem přišel do Sampdorie, jsme spolu moc nekomunikovali, spíš jsme se jen pozdravili. Až třeba po dvou měsících za mnou Antonio přišel a říkal mi, že jsem fakt dobrý, že budu budoucností Sampdorie a takového hráče v klubu ještě neviděl. Bylo to od něj hezké.

Sampdorie má za sebou sedm zápasů bez prohry, jste devátí. Jsou reálné evropské poháry?

Evropská liga už asi cílem není, ztrátu máme docela velkou. Naším cílem je skončit do osmého místa, což by pro nás byl velký úspěch. Až si tenhle tým úplně sedne a jestli zůstaneme pohromadě, tak můžeme být příští rok ještě lepší.

Takže v příští sezoně budou cíle klubu ještě vyšší?

Uvidíme, protože v Itálii jsou přestupová okna hodně divoká. Nevím ani, jak to bude se mnou, ale i ostatní hráči mohou mít nabídky.

V médiích se stále spekuluje, že se o vás zajímají elitní italské kluby. Byly to jen spekulace, nebo vás už někdo kontaktoval?

Žádná konkrétní jednání neproběhla. Tohle jde mimo mě a stará se o to můj manažer pan Paska. Já se soustředím na Sampdorii, abych podával dobré výkony, pak třeba nějaké nabídky přijdou. Ale smlouvu mám v Sampdorii, takže přestup pro mě není momentálně téma.

A na konci sezony? Chtěl byste měnit dres, nebo je vaším cílem se naplno prosadit v Sampdorii?

Ty nabídky jsou ze zajímavých klubů, takže tomu nechám čas a uvidíme. Myslím si, že bych toho v Sampdorii mohl dokázat více než doteď.

