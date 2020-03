Na roušky manželka obětovala podprsenku, směje se gólman St. Mirrenu Hladký

Fotbalovou pauzu vynucenou pandemií koronaviru prožívá brankář Václav Hladký ve Skotsku, kde působí v klubu St. Mirren.

S manželkou se však řídí spíš podle opatření, která platí v Česku, a na rozdíl od většiny místních se po Glasgow pohybují v rouškách. "Jednu z prvních pro nás ušila manželka a obětovala na ni svoji podprsenku," řekl v rozhovoru pro ČTK devětadvacetiletý odchovanec brněnského fotbalu, o kterého se zajímají i slavné kluby Celtic a Rangers.

Omezení v Británii jsou podobná těm v Česku. Uzavřeny jsou restaurace, obchody vyjma potravin, lékáren a drogerií. Kluby mají zavřené stadiony i tréninková centra a hráči se připravují individuálně. "Už čtrnáct dní jsme doma a dodržujeme vládní nařízení," uvedl Hladký.

Spoustu informací má i z domova, takže ví, jak důležité v boji s koronavirem je nosit roušky. "Vnímáme to i tady spíše z českého pohledu. Sami jsme si na zdejším internetovém portálu roušky objednali a poctivě je nosíme," řekl Hladký. Než ale první obličejové ochrany před nákazou do glasgowského bytu Hladkých dorazily, poradili si sami. "Žena obětovala podprsenku a ušila dvě roušky pro nás," uvedl brankář s úsměvem.

Jinak se roušky ve Skotsku příliš nenosí. "Větší procento lidí je nemá. Tady to není povinné, takže lidé si s tím tak hlavu nelámou," řekl Hladký.

Trénuje podle instrukcí od trenéra brankářů i kondičního kouče. "Hodně cvičím v bytě i přírodě, nejen sám posilovací cviky, ale s manželkou i jógu. Prostě co se dá," uvedl gólman.

V dresu St. Mirren se mu daří. S klubem je sice tři kola před koncem na devátém místě tabulky, téměř bez šance proniknout mezi šestici do bojů o titul, nicméně podle expertů patří k nejlepším gólmanům soutěže a objevuje se i v ideálních jedenáctkách skotské ligy. Smlouva v St. Mirren mu končí 9. června a zajímají se o něj i slavné kluby jako Celtic a Rangers.

"Já o tom vím zatím jen z médií. Se mnou nikdo nejednal. Kluby samozřejmě vědí, že mi končí smlouva. V novinách a na webech není co psát, tak se přiživují spekulace. Já to zatím neřeším. Nikdo neví, jak se vše dál vyvine, zda se liga dohraje, či ne. A už vůbec ne, jak to bude v příští sezoně," prohlásil Hladký, který přišel do Skotska loni v lednu z Liberce. Klub dodržuje s hráči smlouvu v plné výši, žádné škrty v platech nejsou na pořadu dne. "Oni tvrdí, že se spíše zaměří na další sezony, než aby teď jednali s námi o snížení platů," uvedl gólman.

Do Česka se v pauze nechystá. "Jsem zde autem, kanál La Manche je zavřený. I kdybych se dostal až do Česka, tak bych stejně musel do karantény. A co potom, kdyby se měla soutěž rozjet? Přijet domů na otočku pro mě nemá smysl. Tady mi nic nechybí," dodal Hladký.