K Arsenalu si pivo nedáte, u Eagles skoro ohluchnete. Vítejte na Premier League

Pro spoustu fanoušků je to sen: navštívit alespoň jeden zápas anglické ligy. Nejlepší fotbalová soutěž planety má spoustu specifik a liší se i dvě utkání týmů z Londýna. Na Arsenalu zapomeňte třeba na popíjení piva při utkání. Na stadionu Crystal Palace si moc neposedíte. Vítejte ve světě Premier League.

Tribuna Holmesdale Road Stand patří v Selhurst Parku fanouškům Crystal Palace, a pokud si koupíte lístek přímo na ni nebo k její blízkosti, budete v centru chorálů a celé utkání prostojíte.

Atmosféra je ale nezapomenutelná. Příznivci "Eagles", tedy Orlů, totiž patří mezi nejhlučnější v lize a zpívají celý zápas. Navíc i na průměrný duel proti Newcastlu je všech šestadvacet tisíc míst zaplněných.

Kotel se žhaví už před výkopem, kdy před nástupem hráčů na trávník přijde na řadu show s orlem, který proletí přes celé hřiště, vystoupení roztleskávaček či fotografování s maskoty. A jakmile vyjdou základní jedenáctky z tunelu, rozezní se mohutný chorál skladby Glad All Over.

Ačkoliv zápas nabídne pouze jednu branku, několik skvělých zákroků slovenského brankáře Martina Dúbravky v dresu Newcastlu a relativně chabý výkon hostů, Holmesdale Fanatics, jak se nazývají fanoušci Orlů, z něj dělají skvělý zážitek.

"Říkala jsem si, že bych raději chodila po památkách, ale nakonec byla atmosféra úžasná," přikyvuje jedna z českých návštěvnic Michaela Málková.

Čeští fanoušci mají s fotbalem neodmyslitelně spojené pivo. To anglické má sice chutí k našemu moku daleko, přesto se vyplatí některý z pubů před zápasem navštívit.

Angličané zaplní v okolí stadionu všechny hospody, do kterých se dostanete často až poté, co se prokážete vstupenkou na utkání. Pro Brity však neznamená plná hospoda to, že si nemáte kam sednout. Plná je, až když si nemáte kam stoupnout. Na koho se nedostane místo ani na "stojáka", musí si pití vychutnat venku.

Obsluha nechodí, takže je třeba se procpat k baru a poté s pivem zpět na vaše místo. "Má to své kouzlo. Perfektně jsme se naladili na zápas," lebedí si další český fanoušek Václav Málek. "V televizi dávali rugby, o to byla atmosféra lepší," souhlasí jeho kamarád Václav Klajbl.

Udělat si čas na pivo před zápasem je moudré ještě z jednoho důvodu. Přímo při utkáních Arsenalu si jej nedopřejete, protože na tribunu je vstup s alkoholickými nápoji zakázán. Můžete je konzumovat pouze v útrobách hlediště.

Na "Gunners" se budete z většiny míst dívat v sedě, ale při každé šanci vstanete s nadějí, že padne branka. V některých chvílích si můžete připadat jako v hodině tělocviku, když děláte dřepy.

Britové vůbec fotbal prožívají daleko víc než Češi. Nejsou tolik negativní a pouze nekritizují hráče, ale všechno komentují, hodnotí a řeší téměř každou akci. I po rozhodnutí sudího při bezvýznamném autu na půli hřiště se ozvou hlasité reakce. Zkažená přihrávka nebo neproměněná šance vyvolá v ochozech hlasité "ou".

Když však hned v úvodní minutě Calvert-Levin nůžkami posune do vedení Everton, zavládne hrobové ticho. O chvíli později jsou k neudržení protože srovnal jejich miláček a odchovanec Edward Nketiah, kterého následně několikrát za zápas oslavují vyvoláváním jeho jména: "Edie, Edie."

Naopak závěr první půle domácí fanoušky vytočí. Hostující Richarlison nejprve nevybíravě zajede do soupeře, ale vidí pouze žlutou kartu, vzápětí právě on srovnává na 2:2. "Už jsi dávno neměl být na hřišti, ty …" přeřvávají se nepříčetní příznivci Arsenalu.

Na začátku druhého dějství rozhodne o vítězství 3:2 druhým gólem Aubameyang, v hledišti se všichni objímají a dobrá nálada vydrží na Emirates Stadium až do konce, kdy si všichni zazpívají oslavný hymnus Sweet Caroline.

Je to vážně zážitek, na který je ale třeba se pečlivě připravit. Cestu do Londýna je možné začít plánovat dva měsíce dopředu, kdy jsou stanoveny přesné termíny zápasů. Poté si ještě musíte zakoupit klubové členství, až potom je možné začít vybírat vstupenky.

Na Arsenal se dá dostat i se členstvím přibližně za dva a půl tisíce. Na Crystal Palace můžete na jedno členství zakoupit až čtyři vstupenky, v tom případě vyjde jeden lístek na 1200 korun.

Hlavní město Anglie teď bude pro české fanoušky ještě větším lákadlem, neboť ve West Hamu čerstvě působí Tomáš Souček. Jeho celek se kromě domácích zápasů představí za čtrnáct dní právě i na Emirates Stadium, kde ale nejspíš bude český záložník kvůli zranění z pondělního duelu s Liverpoolem ještě chybět.

Matěj Vydra, který se v posledních dvou zápasech gólově prosadil, bude v Londýně k vidění na začátku dubna, kdy se s Burnley představí právě na hřišti Crystal Palace.