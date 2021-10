Mourinhův soumrak? Zapomeňte. Jsem ještě lepší než před deseti lety, kasá se kouč

Že je podle mnohých za zenitem a oproti trenérské top konkurenci mu poněkud ujel vlak? S tím na Josého Mourinha nechoďte. Slavný fotbalový kouč tvrdí, že je ještě lepší než v době, kdy vyhrával Ligu mistrů a italskou i španělskou ligu.

Získal 25 významných trofejí včetně dvou triumfů v Lize mistrů. Tituly oslavil v Anglii, Itálii, Španělsku i Portugalsku, v každé z těchto zemí vyhrál pohár i superpohár.

Jenže na další úspěch čeká Mourinho už čtyři roky, což se mu od začátku kariéry ještě nikdy nestalo. Naposledy se radoval v roce 2017 s Manchesterem United v Evropské lize. Na Old Trafford ale rok a půl nato skončil a fanfárami neskončilo ani angažmá v Tottenhamu Hotspur.

Řada fanoušků i expertů měla jasno: éra portugalského stratéga je u konce. S tímhle názorem ovšem rozpálíte rodáka ze Setúbalu doběla.

"Cítím, že jsem teď lepší kouč, než jsem byl před deseti nebo dvaceti lety," kasá se Mourinho, jenž nikdy neměl daleko k sebevědomým prohlášením.

Od léta převzal AS Řím, se kterým je zatím na čtvrtém místě italské Serie A a bez porážky proplouvá Evropskou konferenční ligou. "Pokud se kouč nezlepšuje, je to proto, že ztratil vášeň a ztratil mentalitu, která mu pomáhá každý den," vysvětloval osmapadesátiletý stratég tok svých myšlenek v rozhovoru pro Football Italia.

"Tohle není džob, kde je základem věk nebo fyzická kondice. Je to jiné než u hráčů. Zkušenosti vás dělají lepším," prohlásil Mourinho.

"Všechny ty zápasy, které jsem hrál, a všechny trofeje, které jsem získal, ty už mám v kapse. A budu mít čas se jimi kochat, až skončím. Teď chci myslet jen na další utkání. Příští zápas je to jediné, nad čím přemýšlím," ubezpečil.

Mourinhovi se zatím v Římě vyhýbají konflikty s hráči, které zažíval na předchozích štacích. Zatímco jeho oblíbenci na něho nedají dopustit, jiní mu nemůžou přijít na jméno.

"Musím říct, že jsme měli skvělý vztah. Než jsem se zranil, věřil mi, nasazoval mě do důležitých zápasů. Získávali jsme trofeje a udělal ze mě vítěze. Dokázal to z vás dostat," líčil záložník Jesse Lingard společné angažmá v Manchester United.

"Rád navazoval s hráči osobní vztah. Někdy mi volal úplně jen tak. Nejdřív mi to přišlo zvláštní. Zavolal a: Hej, Jesse, co děláš? A já: Ehmm, odpočívám, koukám na telku… A co děláte vy?" líčil Lingard se smíchem pro server Players Tribune.

Zato třeba k jeho svéráznému spoluhráči mezi "Rudými ďábly" Paulu Pogbovi cestu najít nedokázal, Mourinhovi vadil především Francouzův laxní přístup.

Do oka si při působení v Chelsea nepadl ani s Muhammadem Salahem nebo Kevinem de Bruynem, z nichž se staly hvězdy až poté, co Stamford Bridge opustili. "Bylo to mezi nimi osobní," prohlásil pro server Goal.com Eddie Newton, jenž se tehdy v londýnském klubu staral o hráče na hostování.

"Nešlo o talent, už tehdy byli pro Chelsea víc než dobří. Ale byl to kouč, kdo s nimi nevyšel, takže to nefungovalo," doplnil Newton.

Salah nyní září v Liverpoolu, kam se z Chelsea dostal přes Itálii, De Bruyne je klíčovým hráčem Manchesteru City, kde se ocitl po intermezzu v německé Bundeslize.

"Mourinho mi psal: Zůstáváš, chci, abys byl součástí tohohle týmu," líčil před časem De Bruyne pro Players Tribune. "Říkal jsem si: O. K., skvělý, figuruju v jeho plánech. José mě pak zavolal v prosinci do své kanceláře. Měl před sebou nějaké papíry a spustil: Jedna asistence. Žádný gól. Deset zisků míče," popisoval belgický záložník audienci u šéfa.

Minutku mu prý trvalo, než pochopil, o co trenérovi jde. "Pak začal číst statistiky ostatních - Williana, Oscara, Juana Maty, Andreho Schürrleho. A bylo to - pět gólů, deset asistencí a podobně," pokračoval De Bruyne.

Mourinho prý čekal, jak na to Belgičan zareaguje. "Konečně jsem řekl: Ale… Ti kluci hrají patnáct dvacet zápasů. Já hrál tři. Tak to musí být rozdíl, ne?"

Portugalský odborník viděl tehdejší situaci trochu jinak. "Udělal na mě takový dojem, že jsem rozhodl, že nepůjde nikam na hostování, že chci, aby zůstal. V prvním zápase nového ročníku Premier League byl proti Hullu v základu. Ve druhém jsme hráli na Old Trafford a po tomhle utkání ke mně přišel a prohlásil: Chci hrát každý zápas, každou minutu. Hodně na to tlačil," vybavoval si Mourinho pro Talksport.

"Chtěl odejít, chtěl do Německa, kde se mu předtím na hostování dařilo a kde byl šťastný, a rozhodl se vrátit. Hodně o to stál a nakonec se mu to vyplatilo," dodal Mourinho.