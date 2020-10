Mourinhova sladká pomsta. Poplácání po hlavě může znamenat do Vánoc konec Solskjaera

Tottenham ponížil šestigólovou smrští Manchester United na jeho stadionu a trenér José Mourinho si moment triumfu vychutnal naplno, jak si všimly televizní kamery. Oplatil svému sokovi na lavičce Rudých ďáblů nepopulární gesto, kdy jej „jako štěně poplácal po hlavě,“ píší v Anglii.

Pro Mourinha to byl okamžik sladkého vítězství. A velkého zadostiučinění. Stejná situace v opačném gardu se odehrála loni v prosinci. Tehdy doma zvítězil Manchester 2:1 díky dvěma gólům Marcuse Rashforda a trenér Ole Gunnar Solskjaer po závěrečném hvizdu udělil Mourinhovi při podání rukou i pár otcovských záhlavců.

Přestože tehdy gesto "Mou" přešel nebývale klidně, nekomentoval jej ani na tiskové konferenci po zápase, viditelně mu tento moment v paměti utkvěl.

V neděli si neodpustil stejnou mincí Solskjaerovi oplatit.

"Je to historická výhra pro Tottenham, pro tým a nebudu popírat, že i pro mě," těšilo Mourinha. "Nejčastěji jsem tu vyhrával s Manchesterem, ale povedlo se mi to i s Chelsea, Realem Madrid a teď s Tottenhamem," připomněl.

"Předvedli jsme ohromný výkon. Byli jsme nejlepší. Nemohli nás zastavit ani, když se hrálo jedenáct na jedenáct. Už v tu chvíli jsme je válcovali, jen jsme nedávali šance," hodnotil Mourinho a narážel tím na fakt, že od 28. minuty hrál Manchester bez vyloučeného Martiala.

Manchester United tak do sezony vůbec nevstoupil dobře. Ve třech zápasech jedenáctkrát inkasoval a doma zatím nebodoval, protože do sezony vstoupil porážkou s Crystal Palace. Po debaklu od Spurs se tak židle pod Solskjaerem ještě více rozhoupala.

Podle nejnovějších zpráv už proběhl kontakt mezi vedením United a trenérem Mauriciem Pochettinem. Pokud by skutečně začal úřadovat na Old Trafford, byl by to opravdu pikantní přestup. Jeho bývalý klub Tottenham by značně přispěl k jeho přesunu k ďáblům a zároveň by si vyměnil pozici s Mourinhem, který se z Manchesteru stěhoval právě do Londýna ke Spurs.

Podle britských sázkových kanceláří je pracovní pozice Solskjaera nyní po trenérovi Fulhamu Scottu Parkerovi v největším ohrožení. Řada z nich vypsala kurzy na to, že Solskjaer nevydrží ani do Vánoc.