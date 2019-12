Mourinho zase bavil. Neumím vařit, neumím žehlit, nechce se mi uklízet, prozradil

Rudolf Černík

Zajímavé podrobnosti ze svého života prozradil slavný kouč José Mourinho před návratem na Old Trafford. Na stadionu Manchesteru United, kde skončil před rokem, se dnes večer představí už jako trenér fotbalistů Tottenhamu.

Je to hlavní téma dnešního šlágru anglické Premier League. Charismatický portugalský kouč se vrací na Old Trafford. V roli trenéra Manchesteru United působil od léta 2016 až do loňského podzimu, a přestože s týmem vyhrál Evropskou ligu, anglický Superpohár i Ligový pohár, končil v rozpacích poté, co se klub postavil v jeho sporu s Paulem Pogbou na stranu egocentrického záložníka.

Mourinhovi bylo vyčítáno i to, že si za celou dobu svého angažmá v Manchesteru nenašel vlastní bydlení a zůstával v luxusním hotelu Lowry. Na tiskové konferenci před dnešním utkáním se novináři portugalského stratéga znovu ptali na to, zda i to nepřispělo k tomu, že nebyl v United šťastný.

"Myslíte? Víte, kdy bych byl nešťastný? Nešťastný bych byl, kdybych měl vlastní dům," překvapil Mourinho žurnalisty.

"Musel bych uklízet a to nechci. Musel bych žehlit a to neumím. Musel bych vařit. A míchaná vajíčka a párky jsou jediná jídla, která svedu," pobavil mistr portugalské, anglické, italské i španělské ligy. "To bych byl velice nešťastný," doplnil.

"Bydlel jsem v úžasném apartmánu, to nebyl jen pokoj. A celou dobu byl jen můj. Nebylo to tak, že bych ho po týdnu opouštěl. Ne, byl prostě můj. Bylo tam všechno moje. Měl jsem tam moji televizi, moje knížky, můj počítač," vyprávěl Mourinho.

"Byl to byt s telefonem. Přineste mi kafe latté, prosím. Nebo: Nechce se mi jít dolů na večeři, přineste ji ke mně nahoru. Díval jsem se na fotbal nebo pracoval s mými asistenty a jen jsem poprosil: Přineste nám jídlo. Měl jsem všechno. Měl jsem se skvěle. Víc než skvěle," pochvaloval si rodák ze Setúbalu, jehož rodina zůstávala v té době v Londýně, kde má Mourinho sídlo od doby, co působil v Chelsea.

Nyní je zase v anglické metropoli, už čtrnáct dní se stará o Tottenham. A zatím veleúspěšně, ze tří zápasů bral tři vítězství a pokaždé Spurs nastříleli minimálně tři góly.

Na Old Trafford ale přijede bez zášti, na United má prý hezké vzpomínky. "Jestli chcete, jděte se podívat do mé současné kanceláře. Mám tam pořád pár fotek z Manchesteru," prohlásil Mourinho.

Navíc ho může hřát, že čas dal za pravdu spíš jemu, když se snažil upozorňovat na problémy v Manchesteru. Klub po jeho vyhazovu převzal bývalý kanonýr Ole Gunnar Solskjaer, ale žádné zázraky s ním nepředvedl.

Naopak, Manchester pod jeho kuratelou prožil v anglické lize nejhorší vstup do soutěže za třicet let, ze třinácti posledních střetnutí v Premier League vyhrál jen tři. V Evropské lize v duelu s Alkmaarem poprvé v historii v evropském poháru ani jednou nevystřelil na branku soupeře a minulý týden podlehl Astaně, která ve skupině do té doby počítala jen porážky a v posledních dvou zápasech inkasovala jedenáct gólů.

I proto se v Anglii čile spekuluje o Solskjaerově konci, a pokud dnes neuspěje proti Tottenhamu, bude podle tamních médií jeho vyhazov hotovou věcí s tím, že by klub mohl převzít Mauricio Pochettino. Tedy muž, jehož před čtrnáct dny nahradil právě Mourinho u týmu Hotspur.