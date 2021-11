Mourinho o rošádě v Tottenhamu: Někdy to skřípe. Jsou netrpěliví, měli dobrého kouče

José Mourinho se nečekaně zastal svého nástupce v Tottenhamu. Portugalský trenér dostal vyhazoval v Londýně v dubnu a od léta se týmu ujal nový trenér Nuno Espirito Santo. Výsledky Spurs jsou ovšem nadále daleko za očekáváními majitele Daniela Levyho. Ten tak provedl další trenérskou rošádu.

Spurs neprožívají zrovna úspěšné období. V aktuálním roce mají na lavičce už čtvrtého trenéra a přestože dres Tottenhamu oblékají hráči jako Harry Kane, Dele Alli nebo Son Heung-Min, týmu nyní patří až devátá příčka. V minulé sezoně skončil na sedmém místě mimo pohárová umístnění.

Trenérské rošády odstartoval šéf klubu Levy v dubnu právě vyhozením Mourinha po sérii neuspokojivých výsledků. Impulzivní trenér tak po své druhé štaci v Chelsea a necelých dvou letech v Manchesteru United zaznamenal třetí neúspěšné angažmá na britských ostrovech v řadě.

Tým do konce sezony provizorně vedl Ryan Mason a od nového ročníku letos v létě převzal Spurs Nuno Espirito Santo, trenér s vynikající pověstí, kterého chválil i sám Mourinho. “To je velmi dobrý kouč,” řekl k angažmá svého krajana.

Espirito Santo přišel do Londýna z Wolverhamptonu, který vedl čtyři roky a dokázal jej vytáhnout do Premier League. Wolves si rostoucí trenérskou hvězdu pojistili novou smlouvou do roku 2023, ale letos v létě se obě strany dohodly na jejím ukončení a Santo přešel ke Spurs.

Jenže po čtyřech měsících na lavičce kohoutů dostal Portugalec vyhazov a rázem se zařadil mezi trenéry s historicky nejkratšími angažmá v Premier League. Na lavičce vlků odtrénoval jen 17 zápasů. Následně klub oznámil jeho nástupcem Antonia Conteho.

“Někdy musíte být trpěliví, než se dostaví výsledky. Musíte být připravení, že to bude skřípat, obětovat se dlouhodobějšímu cíli. Na to potřebujete čas, je to něco, na čem je potřeba pracovat každý den,” osvětlil svůj názor Mourinho.

“Myslím, že Conte je dobrý, ale Nuno je opravdu hodně kvalitní trenér. To ukazoval s Wolves, kteří předváděli fantastický fotbal ne pár měsíců, ale přes čtyři roky,” ocenil svého kolegu.

Podle Mourinha mají také oba trenéři podobný styl. “Jak jsem řekl, mají teď dobrého nového trenéra, ale dobrého trenéra měli i když tam byl Nuno,” doplnil.