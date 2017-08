Milán bláznivě posiloval. S půjčenými miliony se chce vyškrábat zpátky do špičky

před 1 hodinou

Italská Serie A by letos mohla být ještě zajímavější. Kromě Juventusu, Říma a Neapole myslí na nejvyšší příčky také oba kluby z Milána. Hlavně AC přivedlo kupu posil, třeba portugalského střelce Andrého Silvu.

Praha - Elegantní útočník s devítkou na zádech převzal těžkou přihrávku zády k brance, a přestože ho soupeř srazil k zemi, dokázal se otočit, znovu se postavit a podél gólmana poslat míč do sítě. André Silva takhle zvyšoval vedení AC Milán ve čtvrtečním předkole Evropské ligy nad makedonskou Škendijí, k výslednému skóre 6:0 nakonec přispěl dvěma góly a jednou asistencí.

Vysoké vítězství jasně ukazuje, že v Miláně to s návratem do fotbalové špičky po několika hubených letech myslí vážně, i to, že právě portugalský střelec bude patřit k největším oporám obrozeného týmu. Milán za něj v létě zaplatil 38 milionů eur, celkem za posily utratil přes 190 milionů.

"Vím, co je Milán zač, znám jeho historii. Splnil se mi sen, že můžu v jeho týmu hrát," hlásil Silva nadšeně, když ho klub v létě představoval jako novou posilu. V jednadvaceti letech má za sebou úspěšný rok v FC Porto, v minulé sezoně za něj nastřílel 16 gólů v portugalské lize, další čtyři přidal v Lize mistrů. Přestup do Milána mu vyjednal fotbalový superagent Jorge Mendes, který zastupuje třeba Cristiana Ronalda nebo trenéra Josého Mourinha.

Nový kapitán přišel z Juventusu

AC Milán zahýbal před sezonou kádrem rozhodně nejviditelněji ze všech klubů Serie A. Na kontě má největší transfer italského léta, když z mistrovského Juventusu odlákal za 42 milionů eur dosud nepostradatelného stopera Leonarda Bonucciho a udělal z něj kapitána týmu. Ten si pochvaluje mentalitu Rossoneri i náladu v nové kabině. "Hráčům Milána nemusím říkat, že na hřiště jdeme pokaždé vyhrát," řekl novinářům po svém debutu proti Škendiji.

Klub přivedl dalších osm výrazných posil, sázet bude hodně na Francka Kessiého z Atalanty Bergamo. Teprve dvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny nahradil Juraje Kucku, jehož prodal Milán do Turecka. Podle italských komentátorů právě Kessié dodal středové řadě Milána potřebnou jistotu. Ukázalo se to v přípravných utkáních i v předkolech Evropské ligy.

Loni skončil Milán v Serii A šestý, letos chce Juventusu, který jde za sedmým titulem v řadě, dýchat na záda z větší blízkosti. Nový tým Rossoneri má sladit trenér Vincenzo Montella, bývalý útočník, který po hráčích vyžaduje tvrdou italskou disciplínu. "Fanoušci Milána jsou hladoví, vidí v týmu spoustu nových hráčů, pro které je Montella tím pravým koučem," prohlásil trenér Carlo Ancelotti, který v minulosti tým úspěšně vedl, pro deník Gazzetta dello Sport.

V Miláně nakupovali na dluh

Na obří nákupy si ale v Miláně museli půjčit. Klub na jaře odkoupili čínští investoři od dlouholetého majitele Silvia Berlusconiho. Ve smlouvě se zavázali k dalším investicím do kádru, aby závazek mohli splnit, vydal klub na vídeňské burze dluhopisy v hodnotě 128 milionů eur, splatné budou za 18 měsíců. Nakoupil je hedgeový fond Elliott, což je společnost, která se věnuje investicím do rizikových aktiv.

Schick a spol. Z českých hráčů se v italské lize kromě Patrika Schicka objeví znovu Jakub Jankto v Udine, kam přestoupil ze Slavie i záložník Antonín Barák. Druhá sezona v Boloni čeká reprezentačního záložníka Ladislava Krejčího.

Zpátky mezi nejlepší italské kluby se chce vrátit i městský rival Milána, modročerný Inter. Oba týmy se dělí o druhou příčku za Juventusem v počtu vyhraných domácích titulů. Zatímco turínský velkoklub jich má 33, každý z milánských týmů byl mistrem osmnáctkrát.

Také v Interu pozměnili hráčský kádr a vyměnili trenéra. K lepšímu než sedmému místu z loňské sezony má tým nastartovat ofenzivní kouč Luciano Spalletti, který v minulém ročníku dovedl na druhé místo AS Řím. Inter stojí rovněž na čínských penězích, od loňska v něm majoritu drží movitá společnost Suning. "Inter má hodně peněz, navíc teď na lavičku posadil velmi dobrého trenéra," glosuje situaci Ancelotti.

Do kabiny Interu přibyl například slovenský záložník Milan Škriniar ze Sampdorie, odkud se modročerní snaží získat i českého útočníka Patrika Schicka, jemuž nevyšel přestup do Juventusu.

Titul musí zůstat v Turíně

"Inter bude jedním z nejzajímavějších úkazů nové sezony. Patřit bude hned za Juventus a Neapol, spolu s Milánem a Římem," předpovídá pro Gazzettu dello Sport Marcello Lippi, který jako trenér vedl italský národní tým i domácí jedničku Juventus a nyní koučuje reprezentaci Číny.

Právě Juventus bude opět hlavním favoritem soutěže. "Vyhráli teď šest titulů v řadě, i letos budou nejsilnější, přestože ztratili hráče, jako je Bonucci," hodnotí šance Lippiho kolega Ancelotti.

Velkoklub z Turína může být v klidu, před ostatními účastníky Serie A je o několik světelných let dál. Vedení pochopilo, jak dělat moderní fotbal nejen po stránce sportovní, ale i z hlediska byznysu a marketingu. S moderním stadionem a fungujícím zázemím je Juventus jediným skutečně špičkovým evropským klubem v Itálii.

Spoléhat může na veterána Gianluigiho Buffona v brance, přestože mu v lednu bude už 40 let. V útoku se dobře zabydlel technik a střelec Paulo Dybala, jemuž do nové sezony klub svěřil dres s číslem 10. Právě to donedávna nosila klubová legenda Alessandro Del Piero.

Přes mimořádné posílení obou týmů z Milána by měly Juventusu konkurovat hlavně AS Řím a Neapol, stejně jako loni, kdy obsadily druhé a třetí místo. V Římě vsadili na nového trenéra Eusebia Di Francesca, který měl dobré výsledky s provinčním Sassuolem. V Neapoli zůstal pohromadě kádr, který dlouhodobě buduje ofenzivní mág Maurizio Sarri, vítěz několika trenérských cen z loňské sezony.