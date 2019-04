Mihajlovič Krejčího v Boloni nechce, záložník si může začít hledat nové angažmá

před 31 minutami

Český fotbalista Ladislav Krejčí uvažuje o změně klubu. V Boloni má sice ještě dva roky smlouvu a s životem v Itálii je naprosto spokojený, ale vzhledem k malému hernímu vytížení dostal od klubu svolení, že si od léta může hledat nové angažmá. O šestadvacetiletého levého záložníka mají zájem jiné celky v Itálii, elitní kluby v Nizozemsku a Rakousku a variantou je také návrat do Čech.

"Pokud bych neměl nadále fotbalové sny a ambice, k odchodu by mě nic nenutilo. Mám smlouvu ještě na dva roky, Boloňa je krásné místo pro život s rodinou. Jenže já jsem v první řadě fotbalista a tady již dva roky bojuju o pevné místo v sestavě. Chci opět cítit, že na mě klub spoléhá, že jsem platným článkem týmu," uvedl Krejčí v rozhovoru pro ČTK.

Člen širšího kádru reprezentace v tomto roce zasáhl za Boloňu, sedmnáctý tým italské ligy, zatím jen do dvou utkání. V sezoně nastoupil ve 13 zápasech, v minulém ročníku si připsal v Serii A 12 startů. Očekávané herní vytížení měl pouze v první sezoně po přestupu ze Sparty na podzim 2016 a na jaře 2017.

"Nebudu lhát, koušu to samozřejmě těžce. Každý fotbalista chce hrát, nejsem výjimkou. Na tréninku pracuju na 100 procent, nic neošidím a snažím se týmu odevzdat maximum. Pokud takhle týden co týden jedete nadoraz a pomyslná odměna v podobě soutěžního zápasu se nedostavuje, je to samozřejmě frustrující," podotkl Krejčí.

S trenérem Sinišou Mihajlovičem, který převzal tým Boloni v lednu s cílem zachránit ho v lize, nemá Krejčí sebemenší problém.

"Je to vzhledem k mé situaci asi nestandardní, ale Sinišu Mihajloviče řadím mezi nejlepší trenéry, které jsem měl tu čest poznat. Tréninky, taktická příprava, to vše je na skvělé úrovni. Trenér se mnou navíc opakovaně mluvil. Chválí moji tréninkovou morálku, vystupování i pozitivní přístup. Jednoduše upřednostňuje jiné hráče, dvě křídla si sám přivedl," uvedl Krejčí.

"Řekl mi to do očí, je to realita, kterou musím respektovat. Samozřejmě se snažím to zlomit, nic neošidit. Každým soubojem na tréninku chci dát trenérovi důvod ukázat na mě. Nepomáhá tomu ani boj o záchranu, vše je podřízeno výsledkům a trenér logicky ukáže na fotbalisty, které si sám vybral a přivedl," konstatoval bývalý sparťanský záložník.

Klub mu dal svolení hledat si od léta nové angažmá. "Dlouho jsem zkoušel situaci zlomit, šance by ale nemusela přijít ani v další sezoně. V Boloni mám skvělé vztahy, s trenérem ani vedením jsem neměl jediný problém. Také proto debata o mé budoucnosti probíhá věcně a profesionálně. Moji zástupci z agentury Sport Invest se dohodli se sportovním ředitelem klubu, že mi pro letní přestupové období mohou hledat angažmá," řekl Krejčí.

Podle hráčova manažera Viktora Koláře ze Sport Investu je o Krejčího zájem v Itálii, konkrétní nabídky má z elitních klubů v Nizozemsku či Rakousku a situaci monitoruje i jeden klub z české špičky.

"Nebudu zastírat, že mě láká prosadit se v zahraničí a ukázat, že na to mám. Na druhou stranu česká liga i výkony a výsledky zástupců v pohárové Evropě dokazují, jakou kvalitu má a že je mnohdy zbytečně podceňovaná. Vím od svých zástupců, že zájem v Čechách by byl, a já tyhle dveře určitě nebudu předčasně zavírat. Vše je otázkou dalších týdnů," dodal Krejčí.