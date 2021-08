Messi v slzách řekl sbohem Barceloně, má mít namířeno do PSG

Lionel Messi v slzách potvrdil odchod z Barcelony po 21 letech. V katalánském klubu musel skončit kvůli finančním pravidlům španělské ligy.

Svoji další budoucnost čtyřiatřicetiletý argentinský fotbalista na tiskové konferenci zatím nepřiblížil. Podle médií je blízko angažmá v Paris St. Germain.

"Je to těžké, rok a půl hrajeme bez fanoušků. Chtěl jsem se rozloučit náležitě. Barceloně jsem dal všechno od prvního do posledního dne. Doufám, že se jednoho dne vrátím, slíbil jsem to dětem. Chci pomoci tomuto klubu, aby byl nejlepší," řekl v emotivním proslovu Messi.

"Jsem opravdu smutný, protože jsem nechtěl odejít. Miluju Barcelonu a přál jsem si zůstat. Nemůžu být pyšnější na to, co jsem v tomto městě dokázal a zažil. Děkuju všem, kteří nám pomohli. Vyrůstal jsem s hodnotami tohoto klubu. Snažil jsem se chovat skromně a s respektem. Doufám, že vedle všech vyhraných trofejí po mně v klubu zůstane i tohle," konstatoval Messi, s nímž se před stadion Camp Nou přišly rozloučit stovky fanoušků.

Na odchodu z katalánského klubu byl už před rokem po skončení sezony 2019/20, v níž Barcelona zůstala bez trofeje a ve čtvrtfinále Ligy mistrů utrpěla debakl 2:8 od Bayernu Mnichov. Tehdy Messiho nespokojenost s vedením klubu vyvrcholila žádostí o odchod zaslanou faxem.

Z Barcelony chtěl odejít zadarmo na základě klauzule ve smlouvě. Tu ale podle klubu a vedení španělské ligy musel uplatnit do 10. června 2020, což neudělal. Nakonec se rozhodl v dresu "Blaugrana" pokračovat, jelikož se nechtěl s klubem soudit. Na konci letošního června mu vypršel čtyřletý kontrakt, který mu údajně vynesl 138 milionů eur za sezonu (3,5 miliardy korun).

V březnu se stal staronovým předsedou Katalánců Joan Laporta, který od začátku usiloval o Messiho udržení. Klub se s hráčem domluvil na dvou variantách pokračování spolupráce. Nejprve na dvouletém kontraktu splatném v pěti letech a poté na jiné pětileté smlouvě. Ani jeden návrh s redukovaným platem ale neprošel kvůli regulím finanční fair play La Ligy.

Šestadvacetinásobného vítěze španělské ligy podle auditu tíží dluh dosahující 1,173 miliardy eur (téměř 30 miliard korun). Barceloně se podle agentury Reuters nepodařilo snížit výdaje na platy hráčů tak, aby se udržela v rámci regulí finanční fair play La Ligy.

"Upřímně, po březnových volbách jsem večeřel s Laportou a byl jsem přesvědčený, že zůstanu. Moje smlouva nepředstavovala nikdy problém. Udělal jsem všechno, co jsem mohl. Klub tvrdí, že to nešlo kvůli La Lize. Můžu vás ujistit, že jsem pro setrvání udělal vše. Před rokem jsem zůstat nechtěl a oznámil jsem to, ale tentokrát to bylo jiné," vysvětlil Messi.

Podle deníku L'Equipe odcestuje buď dnes večer, nebo v pondělí do Paříže na lékařskou prohlídku. V klubu z francouzské metropole by se sešel v jednom týmu například s bývalým spoluhráčem Neymarem nebo domácí útočnou hvězdou Kylianem Mbappém.

"Když vyšla tisková zpráva o mém odchodu, ozvala se mi spousta zájemců. V tuto chvíli není nic uzavřené, s nikým jsem se nedomluvil. Probíhají ale diskuze. Dokud budu konkurenceschopný a mé tělo bude sloužit, budu hrát i nadále," prohlásil Messi, který v červenci na mistrovství Jižní Ameriky dotáhl Argentinu k prvnímu zlatu od roku 1993.

Messi byl v Barceloně od svých 13 let a poté, co se v roce 2004 přesunul do A týmu, odehrál 778 soutěžních zápasů a vstřelil 672 branek. Je nejlepším střelcem a v klubové historii i hráčem s nejvíce starty. Rodák z Rosaria mimo jiné vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů a desetkrát španělskou ligu, celkem s Barcelonou získal 35 trofejí. Klub všechny poháry na tiskové konferenci vystavil pohromadě.