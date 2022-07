Messi má nového kouče. Galtier převzal Paris SG, je sedmým trenérem během 11 let

Zaměstnanci plošin na těžbu ropy a zemního plynu z moře zahájili dnes v Norsku stávku, která by do soboty mohla snížit těžbu ropy v zemi o 15 procent a těžbu plynu o čtvrtinu. Vývoz plynu by se pak mohl snížit až o 56 procent. Zaměstnanci požadují zvýšení mezd kvůli vysoké inflaci, uvedl odborový svaz. Stávka přichází v době vysokých cen ropy a plynu a napjatých dodávek do Evropy kvůli omezení ruského vývozu.

Norsko je po Rusku druhým největším dodavatelem energií v Evropě a po jeho ropě a plynu je vysoká poptávka.