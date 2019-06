Mercedes se proměnil v ohnivou kouli. Reyes havaroval v rychlosti téměř 200 km/h

před 1 hodinou

Zatímco se fotbalový svět vzpamatovává ze smrti Josého Antonia Reyese, vyšetřovatelé pomalu objasňují poslední vteřiny života španělského fotbalisty. Bývalý útočník Arsenalu či Sevilly zemřel v sobotu při dopravní nehodě.

K neštěstí došlo před polednem u obce Alcalá de Guadaría nedaleko Sevilly. Pětatřicetiletý Reyes se řítil po dálnici A-376 ve svém Mercedesu Brabus S550V rychlostí téměř 200 km/h, tedy zhruba o 80 km/h víc, než bylo v daném úseku povoleno.

Luxusní vůz ve vysoké rychlosti vyjel z pruhu, zavadil o betonový blok na kraji dálnice, vyletěl mimo vozovku a několikrát se převrátil, než ho zachvátily plameny. Podle deníku Diario de Sevilla se mercedes změnil doslova v ohnivou kouli.

Ohořelý vrak Reyesova vozu:

📍 Se instalará desde las 16:00 hasta las 21:00h en el estadio sevillista

📍 Lo ha confirmado el presidente del Sevilla en el tanatorio de San Jerónimohttps://t.co/2lNo0KUEXh — AS (@diarioas) June 1, 2019

Spolu s bývalým útočníkem Arsenalu zemřel i jeho třiadvacetiletý bratranec Jonathan Reyes, další bratranec Juan Manuel Calderon utrpěl popáleniny na šedesáti procentech těla a byl ve vážném stavu převezen do nemocnice.

Reyes pospíchal domů po tréninku druholigové Extremadury poté, co se nevešel do kádru pro nedělní duel proti Cádizu. Utkání bylo pochopitelně odloženo.

Rodák z Utrery si před dvěma lety vzal za manželku Noelii Lopezovou, se kterou měl dvě dcery, pětiletou Noelii a dvouletou Trianu. Z předchozího vztahu měl jedenáctiletého syna Josého Antonia.

Soustrast rodině vyjádřil i trenér Arséne Wenger, do jeho nepřemožitelného týmu Arsenalu Reyes patřil. "Jsem zničen strašlivou zprávou o Josém. Jeho rodině a přátelům směřuje veškerá podpora od každého v Arsenalu. Navždy zůstane v našich srdcích," prohlásil slavný francouzský kouč.

Reyes fotbalově vyrostl v FC Sevilla, které v roce 2001 pomohl k postupu do nejvyšší španělské soutěže. V lednu 2004 odešel do Arsenalu a stal se členem týmu, který prošel ročníkem 2003/04 bez jediné porážky k titulu. Rok nato získal s "Kanonýry" Anglický pohár a v další sezoně došel do finále Ligy mistrů, v němž Arsenal podlehl Barceloně.

Po odchodu z Arsenalu působil Reyes krátce v Realu a čtyři sezony v Atléticu, než se v roce 2012 vrátil do Sevilly, s kterou pak třikrát v řadě ovládl Evropskou ligu. S jejím dresem se rozloučil v roce 2016, kdy odešel do Espaňolu.

Za národní mužstvo nastoupil v 21 zápasech a vstřelil čtyři branky. Naposledy reprezentoval v roce 2006, u následných španělských triumfů na dvou evropských šampionátech ani na MS 2010 nebyl.