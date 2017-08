Mata staví jedenáctku, jež dá procento každé výplaty na charitu. Chceme lepší svět, říká Hummels

před 40 minutami

Španěl Juan Mata se rozhodl, že věnuje setinu svého platu potřebným. O týden později se k záložníkovi Manchesteru United připojil i Mats Hummels. "Cítím, že můžeme alespoň maličko zlepšit svět," říká stoper Bayernu Mnichov.

Praha - Na začátku srpna se Juan Mata rozhodl, že věnuje 1 % své výplaty na charitu. Španělský záložník Manchesteru United se rozhodl věnovat peníze projektu Common Goal (Společný Cíl), který se stará o rozvoj mladých fotbalistů z nejchudších vrstev po celém světě.

"Doufám, že i další fotbalisté po celém světě pomohou. Nechci začít něco, v čem budu sám," vysvětlil Mata pro The Players Tribune. Španěl také přiznal, že ho k tomuto kroku přesvědčilo i setkání s extrémně chudými dětmi z indické Bombaje.

Cílem španělského reprezentanta je vytvořit hvězdnou jedenáctku, která bude společně s ním bojovat proti chudobě. "Začínám s něčím, o čemž si myslím, že by mohlo alespoň trochu změnit svět," pokračoval devětadvacetiletý fotbalista.

O necelé dva týdny později se k Matovi oficiálně přidal další reprezentant elitního světového týmu. "Fotbal má šanci, aby zlepšil náš svět. Chtěl jsem být součástí tohoto projektu," vysvětlil Mats Hummels.

Rodí se excelentní jedenáctka

Matu s osmadvacetiletým Němcem tedy už nyní nespojuje jen to, že jsou oba mistry světa. Mata totiž na začátku projektu vyhlásil, že by rád sestavil jedenáctku elitních fotbalistů, kteří se rozhodnout přispět na dobrou věc. "Mats bude parádní spoluhráč," usmíval se Mata poté, co zjistil, že se k němu připojil německý reprezentant.

"Příjmy ve fotbale neustále rostou a já cítím, že bychom alespoň část peněz měli posílat na nějakou potřebnou věc. Tím jedním procentem můžeme postavit alespoň úzký most pro sociálně slabší lidi po celém světě," pokračoval odchovanec Bayernu Mnichov, který strávil velkou část kariéry v Borussii Dortmund.

Oba fotbalisté pobírají od Manchesteru United, respektive Bayernu Mnichov přibližně 150 tisíc eur týdně. To znamená, že si oba ročně vydělají zhruba 200 milionů korun. Na rozvoj mladých fotbalistů tedy přijdou od Maty i Hummelse každý rok zhruba dva miliony korun.

Mata se rozhodl pro podporu projektu organizace Street Football World v době, kdy Paříž finalizovala příchod Brazilce Neymara z Barcelony za neuvěřitelných 222 milionů eur (5,8 miliardy korun).

Pětadvacetiletý Brazilec by si měl v Paříži vydělat po zdanění 590 tisíc eur týdně, tedy 30,5 milionů eur ročně (800 milionů korun), a to se nebavíme o bonusech. Připojí se Neymar k Matovi a Hummelsovi?