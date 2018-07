Manchester United získal z Jihlavy talentovaného brankáře Masného

před 1 hodinou

Po Matějovi Kovářovi míří do Manchesteru i šestnáctiletý Ondřej Masný z Jihlavy.

Manchester - V mládežnických výběrech fotbalistů Manchesteru United figuruje už druhý český brankář. Po Matějovi Kovářovi angažoval slavný klub i šestnáctiletého Ondřeje Masného, kterého přivedl z Jihlavy a podepsal s ním smlouvu na tři roky.

"Jsem samozřejmě nadšený, je to splnění obrovského snu. Velké poděkování směřuje Fotbalové škole v Třebíči a Vysočině Jihlava, které mě vychovaly od prvních krůčků. Jsem na začátku cesty. Vím, jak těžké to bude, ale moc se na následující měsíce a roky těším," řekl pro web Jihlavy Masný, který bude bojovat o šanci ve výběru United do 18 let.

Na doporučení bývalého českého brankáře Luďka Mikloška si Manchester pozval Masného na testy, ve kterých uspěl. "Ondra je okamžitě přesvědčil. V prestižním duelu s Leicesterem chytil penaltu, proti Chelsea zlikvidoval několik gólových šancí. Byl jistý, zdravě sebevědomý," popisoval Mikloško.

"Ondra je bezesporu velký fotbalový talent, ale mnohem důležitější je jeho mentální nastavení. Je si vědom, že podpis profi smlouvy v brzkém věku představuje pouze malý krok k dalším cílům. Ví, čeho chce dosáhnout a co je potřeba tomu obětovat," řekl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Masnému by v rychlé aklimatizaci ve velkoklubu měl pomoci i o dva roky starší Kovář, který do Manchesteru přišel v lednu ze Slovácka. V konkurenčním Liverpoolu je zas Vítězslav Jaroš.

"Nikde není garantováno, že se stanou gólmany pro Premier League, ale fotbalově i lidsky je pro ně tato zkušenost obrovskou šancí do budoucna. Navíc mohou otevřít šanci dalším talentům z Česka. Každý zástupce jednotlivé země píše do jisté míry vysvědčení i pro další krajany. A já věřím tomu, že oba kluci v United nebo Víťa Jaroš v Liverpoolu mohou založit novou tradici české brankářské školy v Anglii," dodal Mikloško, který byl spolu s Pavlem Srníčkem či Janem Stejskalem průkopníkem českých brankářů v Anglii.