Manchester United zdolal Watford 3:0 a na Chelsea ztrácí tři body

Silný vítr, před kterým varovali meteorologové, začal v neděli odpoledne zaměstnávat hasiče na Vysočině. Už evidují přibližně tři desítky výjezdů především kvůli odstranění stromů spadlých do silnic. Podobné je to i v Jihočeském kraji. Jeden ze stromů na Českobudějovicku ale spadl i na chatku, nikoho nezranil, řekl mluvčí policie Milan Bajcura.

V jižních Čechách byla silnice spadlým stromem blokovaná například u Sezimova Ústí na Táborsku. "Nějaké nahnuté stromy jsou na Prachaticku, ale zatím to není do té míry, že by se musely silnice zavřít," řekl mluvčí.

Na Vysočině zasahovali hasiči mimo jiné v Jiřicích nebo Pejškově na Pelhřimovsku nebo v Hojkově a Mrákotíně na Jihlavsku, vyplývá to z informací na jejich webu. Vítr přecházející přes Česko od západu může mít rychlost mezi 70 až 110 kilometry v hodině, na horách i kolem 125 kilometrů. Doprovázet ho mají také vydatné srážky.