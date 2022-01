Moutinho setnul Manchester, United pod novým trenérem Rangnickem poprvé prohráli

Vedení NHL odložilo kvůli rozšíření nákazy covidem-19 v týmu Ottawy čtvrteční zápas Senators na ledě Seattlu. Počet utkání, která musela v aktuálním ročníku soutěže změnit termín kvůli koronaviru, tak stoupl na 92.

Řadu odkladů si vynutila přísná opatření v Kanadě. Senators sice mají nově v týmu devět nakažených hráčů, i tak by ale byli schopni postavit mužstvo na zápas v Seattlu. Po něm už by se ale kvůli cestovním restrikcím nemohli bez problémů vrátit do Kanady.

Z 92 odložených zápasů jich 87 vypadlo z programu od začátku prosince. Kanadské provincie Québec, Ontario a Manitoba zavedly striktní omezení kapacity, řada zápasů kanadských týmů proto byla odložena i proto, že vedení ligy doufá, že později se opatření zmírní nebo zcela zruší a bude možné hrát před početnějším publikem.