Manchester United je nejbohatším fotbalovým klubem na světě. I když měl bídné výsledky

Manchester United se stal v roce 2016 nejbohatším fotbalovým klubem na světě. Navzdory bídným výsledkům předčil i vítěze Ligy mistrů Real Madrid a další úspěšné kluby.

Praha - Manchester United sesadil Real Madrid a za loňskou sezónu měl nejvyšší příjmy ze všech fotbalových klubů na světě. A to přesto, že vyhořel v Lize mistrů i v domácí soutěži. Vyjednal si ale velmi výhodné sponzorské smlouvy.

V první dvacítce žebříčku firmy Deloitte je hned 8 anglických klubů. Jejich ekonomická nadvláda se bude do budoucna dál zvětšovat. Fotbalový tým, který je nejlepší na hřišti, zdaleka nemusí vyhrávat i z hlediska příjmů do své pokladny.

Vítězství v Lize mistrů nestačí

Real Madrid v loňské sezóně ovládl Ligu mistrů a jeho největší hvězda Cristiano Ronaldo posbírala nejprestižnější individuální ocenění na světě i v Evropě. Z hlediska příjmů ale Real zaostal za Manchesterem United. A předstihl ho i jeho hlavní domácí rival FC Barcelona.

"Bílý balet" vévodil žebříčku, který sestavuje firma Deloitte, nepřetržitě 11 let. Z hlediska příjmů za sezónu 2015/2016 ho ale sesadil Manchester United, a to přesto, že v Lize mistrů vypadl už v základní skupině a v anglické domácí soutěži hrál tak bídně, že se do letošního ročníku Ligy mistrů ani nekvalifikoval.

Manchester si celkem vydělal 689 milionů eur, tedy skoro 19 miliard korun. Schopnost Manchesteru dojednat výhodné sponzorské smlouvy nebo různá partnerství "převyšuje to, co zvládnou ostatní kluby," řekl Dan Jones z firmy Deloitte.

United překonali rekordy

Příjmy Manchesteru United za loňskou sezónu jsou nejvyšší, jakých kdy nějaký fotbalový klub dosáhl. Týmu, do kterého loni přestoupily superhvězdy jako Zlatan Ibrahimović a Paul Pogba, rostly výnosy ve všech hlavních kategoriích: ze zápasů (tj. ze vstupného nebo z prodeje dresů), z vysílacích práv i od sponzorů. Klub například podepsal smlouvu s výrobcem dresů Adidas za 750 milionů liber na 10 let. Jeho partnerem je třeba i firma Uber.

Klub ale o své první místo může do budoucna zase přijít. "Nehrají Ligu mistrů, hodnota libry vůči euru oslabuje a ostatní kluby se budou se sponzory snažit vyjednat stejně výhodné smlouvy, jako Manchester United," upozornil Jones. Podle něj se budou o čelo žebříčku razantně ucházet hlavně Real Madrid a FC Barcelona.

Za touto stabilní silnou trojkou klubů je z hlediska příjmů na čtvrtém místě německý Bayern Mnichov, jinak ale první dvacítce klubů s nejvyššími příjmy dominují anglické týmy, kterých je v žebříčku 8. Na pátém místě najdeme Manchester City, sedmý je Arsenal. Následuje Chelsea a Liverpool. Do žebříčku, na poslední dvacáté místo, poprvé pronikl i Leicester, loňský šokující vítěz Premier League.

Jediný ruský klub mezi elitou

Pořadí ovládají týmy ze silné pětky evropských fotbalových lig, tedy z anglické, španělské, německé, italské a francouzské. Jediným celkem mimo tyto soutěže je ruský Zenit Petrohrad, který je sedmnáctý s příjmy 196,5 milionu eur.

Nadvláda anglických celků bude podle odhadů do budoucna ještě silnější. A to hlavně kvůli velmi vysokým příjmům z televizních práv, které si tamní kluby vyjednaly. Pro příští tři sezóny dostanou od televizí Sky a BT Sport přes 5 miliard liber. Další tři miliardy pak obdrží za prodej práv na trhy mimo Británii. Deloitte předpovídá, že v příští sezóně bude všech 20 týmů, které hrají Premier League, mezi 30 nejlépe vydělávajícími celky v Evropě.

Nejvyšší anglickou ligu, která je nejbohatší a podle expertů i nejkvalitnější na světě, momentálně hraje jediný český fotbalista, brankář Petr Čech z Arsenalu.

